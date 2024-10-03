"Український легіон" розпочав набір українців-добровольців у польському Любліні

Підготовка бійців буде здійснюватися на території Польщі військовими польської армії. Зі свого боку Україна надає форму та тилове забезпечення.

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В Польщі у місті Люблін при українському консульстві розпочали прийом документів від громадян України, які висловили бажання вступити до лав Сил оборони в "Український легіон". Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"Український легіон" розпочав набір добровольців-громадян України у польському Любліні. Перший рекрутинговий центр відкрився на базі Консульства України в Любліні і працює щодня з 9:00 до 17:00 без перерв. На місці діє військово-лікарська комісія", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підготовка бійців буде здійснюватися на території Польщі військовими польської армії.

Своєю чергою Україна надає форму та тилове забезпечення, а Польща — озброєння і техніку.

З чого складатиметься навчальний процес для добровольців: Процес для добровольців:

підписання контракту;

35-денне навчання на полігоні;

подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.

Подати заявку можна через офіційний сайт legion.army.gov.ua або в консульствах та посольствах України.

Нагадаємо, що 2 жовтня голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що з моменту створення "Українського легіону" туди записалася дуже мала кількість добровольців.

9 вересня повідомлялося, що проєкт "Український легіон" планували запустити із серпня, і польська сторона була одразу ж готова почати тренування, але на сайтах українського посольства і консульств не поширювали інформацію про рекрутинг.