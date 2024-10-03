"Украинский легион" начал набор украинцев-добровольцев в польском Люблине

Подготовка бойцов будет осуществляться на территории Польши военными польской армии. В свою очередь Украина предоставляет форму и тыловое обеспечение.

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В Польше в городе Люблин при украинском консульстве начали прием документов от граждан Украины, которые выразили желание вступить в ряды Сил обороны в "Украинский легион". Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Украинский легион" начал набор добровольцев-граждан Украины в польском Люблине. Первый рекрутинговый центр открылся на базе Консульства Украины в Люблине и работает ежедневно с 9:00 до 17:00 без перерывов. На месте действует военно-врачебная комиссия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка бойцов будет осуществляться на территории Польши военными польской армии.

В свою очередь Украина предоставляет форму и тыловое обеспечение, а Польша — вооружение и технику.

Из чего будет состоять учебный процесс для добровольцев: Процесс для добровольцев:

подписания контракта;

35-дневное обучение на полигоне;

дальнейшее повышение квалификации на базах НАТО в Европе.

Подать заявку можно через официальный сайт legion.army.gov.ua или в консульствах и посольствах Украины.

Напомним, что 2 октября глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что с момента создания "Украинского легиона" туда записалось очень малое количество добровольцев.

9 сентября сообщалось, что проект "Украинский легион" планировали запустить с августа, и польская сторона была сразу же готова начать тренировки, но на сайтах украинского посольства и консульств не распространяли информацию о рекрутинге.