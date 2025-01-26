Ни кредита, ни диссертации: что будет с украинцами, которые не пойдут в ВСУ, — офицер ТрО (видео)

После завершения войны общество в Украине будет милитаризовано и поэтому мужчинам важно уже сейчас подумать об этом, заявил представитель ТрО и политик Игорь Швайка.

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Украинцы, если потеряют государство, будут его восстанавливать не менее 100-200 лет. Учитывая это, лучше сейчас вступить в ряды ВСУ и оборонять страну. Кроме того, о службе в армии следует подумать, учитывая ситуацию, которая сложится после завершения нынешней войны. О том, какие будут последствия в мирное время для тех, кто не был в ВСУ, заместитель начальника Центра рекрутинга сил Территориальной обороны ВСУ, старший лейтенант Игорь Швайка с позывным "Министр" рассказал в интервью на YouTube-канале poBalakaemoPro.

Мобилизация в Украине — комментарий Швайко см. с 1:40:11

Мобилизация в Украине — почему важно идти в армию

Швайка объяснил, что, по его мнению, будет происходить после завершения войны. По его словам, общество будет милитаризованным, поскольку сохранятся угрозы, хотя и будет победа над врагами. Из-за этой милитаризации вероятны определенные изменения в общественной жизни, о которых нужно подумать уже сейчас, считает представитель Сил обороны.

"После того, как мы победим всех москалей вместе с корейцами, мы останемся, но внешние угрозы в современном бурном мире, к большому сожалению, никуда не денутся. Они останутся. И все мы перейдем в такой милитарно-гражданский образ жизни", — слышно на видео.

Рекрутер ТрО заявил, что украинцы, которые не отслужат в армии, будут встречаться с определенными неудобствами. По его словам, они будут иметь проблемы с взятием кредитов, защитой диссертации. Кроме того, врачи не могут возглавить медучреждения, если не побывали в ВСУ, подчеркнул Швайка.

"Никто из нас не сможет взять кредит, если не прошел военную подготовку, или защитить диссертацию, если не служил армии. Или не получит должность главного врача нейрохирургической больницы, если не отслужил по своей же медицинской специальности в рядах ВСУ. Лучше всего служить, конечно, в силах территориальной обороны, без лишней рекламы", — пояснил Швайка.

Кто такой Игорь Швайка

Игорь Швайка — 48-летний украинский политик, который состоял в составе Харьковской областной организации ВО "Свобода", написало медиа LB. После Революции Достоинства, как член правительства Арсения Яценюка, возглавил Министерство аграрной политики и продовольствия. После вторжения 2022 года Швайка начал работать заместителем начальник рекрутингового центра Теробороны ВСУ.

Отметим, 24 января Associated Press рассказало о новом постановлении по мобилизации, над которым работают в Кабинете Министров. В постановлении речь пойдет о молодых мужчинах 18-25 лет. Пригодным молодым людям будут предлагать идти в армию, пообещав большие деньги за заключение контракта, говорится в статье.

Напоминаем, Фокус собрал информацию об особенностях "честного контракта", который предложат украинцам 18-25 лет.