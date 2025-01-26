Ні кредиту, ні дисертації: що буде з українцями, які не підуть в ЗСУ, — офіцер ТрО (відео)

Після завершення війни суспільство в Україні буде мілітаризоване і тому чоловікам важливо вже зараз подумати про це, заявив представник ТрО та політик Ігор Швайка.

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Українці, якщо втратять державу, будуть її відновлювати не менш як 100-200 років. З огляду на це краще зараз вступити до лав ЗСУ і обороняти країну. Крім того, про службу в армії слід подумати з огляду на ситуацію, яка складеться після завершення нинішньої війни. Про те, які будуть наслідки в мирний час для тих, хто не був в ЗСУ, заступник начальника Центру рекрутингу сил Територіальної оборони ЗСУ, старший лейтенант Ігор Швайка з позивним "Міністр" розповів у інтерв'ю на YouTube-каналі poBalakaemoPro.

Мобілізація в Україні - коментар Швайка див. з 1:40:11

Мобілізація в Україні — чому важливо іти в армію

Швайка пояснив, що, на його думку, буде відбуватись після завершення війни. З його слів, суспільство буде мілітаризованим, оскільки збережуться загрози, хоча і буде перемога над ворогами. Через цю мілітаризацію ймовірні певні зміни у суспільному житті, про які потрібно подумати вже зараз, вважає представник Сил оборони.

"Після того, як ми переможемо всіх москалів разом з корейцями, ми залишимось, але зовнішні загрози в сучасному буремному світі, на превеликий жаль, нікуди не дінуться. Вони залишаться. І всі ми перейдемо в такий мілітарно-цивільний спосіб життя", — чути на відео.

Рекрутер ТрО заявив, що українці, які не відслужать в армії, зустрічатимуться з певними незручностями. З його слів, вони матимуть проблеми з взяттям кредитів, захистом дисертації. Крім того, лікарі не можуть очолити медзаклади, якщо не побували в ЗСУ, наголосив Швайка.

"Ніхто із нас не зможе взяти кредит, якщо не пройшов військову підготовку, або захистити дисертацію, якщо не служив війську. Або не отримає посаду головного лікаря нейрохірургічної лікарні, якщо не відслужив за своїм же медичним фахом у лавах ЗСУ. Краще за все служити, звичайно, в силах територіальної оборони, без зайвої реклами", — пояснив Швайка.

Хто такий Ігор Швайка

Ігор Швайка — 48-річний український політик, який перебував у складі Харківської обласної організації ВО "Свобода", написало медіа LB. Після Революції Гідності, як член уряду Арсенія Яценюка, очолив Міністерство аграрної політики та продовольства. Після вторгнення 2022 року Швайка почав працювати заступником начальник рекрутингового центру Тероборони ЗСУ.

Зазначимо, 24 січня Associated Press розповіло про нову постанову щодо мобілізації, над якою працюють у Кабінеті Міністрів. У постанові ітиметься про молодих чоловіків 18-25 троків. Придатним молодим людям пропонуватимуть іти в армію, пообіцявши великі кошти за укладання контракту, ідеться у статті.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про особливості "чесного контракту", який запропонують українцям 18-25 років.