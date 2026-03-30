Антироссийский март: как армия РФ установила абсолютный рекорд по автомобильным потерям
Март стал крайне неудачным месяцем на фронте для российской армии, констатирует военный обозреватель Александр Коваленко. Продвижений было мало, а потерь, наоборот — много, в частности, по потерям автомобильной техники поставлен абсолютный рекорд.
Не буду забегать наперед, а просто констатирую факт – в марте 2026 года уже установлен абсолютный рекорд потери российскими оккупантами автомобильного транспорта!
Абсолютный рекорд в месячном исчислении за весь период полномасштабного вторжения в Украину – 5 467.
А это еще месяц не закончился…
Скажем так, предварительные итоги стартовавшей весенне-летней кампании РОВ выглядят примерно так.
В целом, март станет для РОВ негативным месяцем не только в категории потерь автомобильного транспорта, но и в ряде других, например – площадь захваченных территорий, пропорций потерь на 1 км² и т.д. Но об этом подробнее уже по завершению месяца.
