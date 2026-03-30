Антироссийский март: как армия РФ установила абсолютный рекорд по автомобильным потерям

Не буду забегать наперед, а просто констатирую факт – в марте 2026 года уже установлен абсолютный рекорд потери российскими оккупантами автомобильного транспорта!

Абсолютный рекорд в месячном исчислении за весь период полномасштабного вторжения в Украину – 5 467.

А это еще месяц не закончился…

Скажем так, предварительные итоги стартовавшей весенне-летней кампании РОВ выглядят примерно так.

В целом, март станет для РОВ негативным месяцем не только в категории потерь автомобильного транспорта, но и в ряде других, например – площадь захваченных территорий, пропорций потерь на 1 км² и т.д. Но об этом подробнее уже по завершению месяца.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

