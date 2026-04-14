Шило на мыло: в чем суть информационной спецоперации РФ насчет отношения Венгрии к Украине

Не успели даже отгреметь фанфары победы партии "Tisa" и ее лидера Петера Мадьяра, как сразу же стартовала очередная ИПСО от россиян.

Характер ИПСО – создание манипулятивного мнения о том, что смена Виктора Орбана на Петера Мадяра особо ничего не меняет в позиции Венгрии относительно Украины, России и ЕС. Для этого используются три основных нарратива, базирующихся на заявлениях Петера Мадяра, интерпретированных в той или иной форме, а именно:

Венгрия не будет помогать Украине оружием;

Венгрия против вступления Украины в ЕС;

Венгрия проведет консультации с Россией о поставках энергоносителей.

К сожалению, эти нарративы сейчас крайне интенсивно интегрируются не только в российское информационное пространство, чтобы сбить оскомину от провала путинской мыши Орбана, но и в украинское, без каких-либо разъяснений, что уже стало сеять "зраду" — венгры поменяли шило на мыло.

Відео дня

Поэтому считаю важным разъяснить последовательно важные аспекты.

Первый. Петер Мадяр всегда был против поставок венгерского оружия и техники Украине. Ни разу не слышал о том, чтобы он выступал о передаче ее нашей стране, поскольку вооруженные силы Венгрии не настолько обеспечены и сильны, чтобы в случае угроз стать гарантом безопасности. Кроме того, ВПК Венгрии развит крайне слабо и в вопросах военной техники и технологий это зависимая страна. Это прагматичное и вполне рациональное заявление.

Второе. Я сам не верю во вступление Украины в НАТО и очень сильно сомневаюсь во вступлении в ЕС, пока не закончится война и не будут решены вопросы с временно оккупированными территориями. Это логично. Принимать в альянс или союз страну, у которой есть нерешенные территориальные вопросы — это камуфлет-ловушка для стран-союзниц, которые будут в некоем обозримом будущем поставлены в крайне неудобное положение. Поэтому не вижу в этом поводов для "зрады". Конечно, многим из наших граждан очень хотелось бы, чтобы Украину взяли куда угодно и везде, где только кто-то знает, но работает это не пожеланию, а по рациональности и адекватности вступления.

На сегодняшний день я не считаю, что Украине нужно НАТО, это НАТО нужна Украина. Я не считаю, что Украине нужен ЕС, это ЕС нужна Украина. Если они не готовы нас принимать в свой состав, то считаю низом достоинства нации бегать за этими бесхребетными альянсами и союзами, которые будут смяты в случае войны с Россией примерно двумя–тремя армиями и массовой миграцией в ДНР… Доминиканскую Народную Республику.

Третье. За время премьерства Виктора Орбана Венгрия максимально углубила свою зависимость от российских энергоресурсов. Петер Мадьяр всегда выступал за диверсификацию российских поставок, но в нынешних условиях реализовать это в режиме нон-стоп, вот уже завтра, просто нереально. Венгрия минимум еще год или два, но будет зависеть от российских энергоносителей. Путь диверсификации для Венгрии будет очень сложным, поэтому не удивляйтесь встречам лидера "Tisa" с представителями РФ и их договоренностям по поставкам, которые российская пропаганда всегда будет использовать для все новых ИПСО.

Виктор Орбан и его политическая сила максимально испортили отношения с Украиной, с ЕС, с НАТО, утопили страну в тотальной зависимости от российских нефти и газа, создали крайне негативный фон для репутации Венгрии. На Петере Мадьяре лежит максимальная ответственность за то, чтобы изменить это положение вещей без вреда нации, но при поступательных изменениях, которые вернут венгров не просто в ЕС, но и создадут максимально благоприятные условия внутри самой страны.

А после тех дров, что нарубил Виктор Орбан и его шайка, сделать это одним махом не просто сложно, а нереально.

Что тут скажешь… Не ведемся на кликбейтные, хайповые заголовки бульварных СМИ, которые своим читателям не разъясняют, а их только шокируют — и сохраняем критичность мышления.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно