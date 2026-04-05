Новая тактика налетов РФ: почему массированные удары дронов стали суточными

Массированные налеты…

Вот уже не в первый раз отмечаются массированные налеты по Украине дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", которые длятся почти сутки.

В частности, вечером 23 марта, с 18:00 по 18:00 24 марта РОВ осуществили по Украине самый массированный дроновый налет за все время полномасштабного вторжения.

Всего РОВ использовали 948 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 906, или около 95% от общего количества примененных противником дронов.

Тогда отмечал, что этот налет был результатом не разового формирования боекомплекта, а по сути, подготовкой его с 14 марта. Что же до версии о новой тактике атак в дневное время, то и эти предположения у меня вызвали сомнения, поскольку настолько длительный по времени налет вызван не применением новой тактики, а ограниченным у РОВ для массового пуска количеством пусковых площадок.

Кстати, это был один из доводов, когда в мае 2025 года я оспаривал статьи The Economist и Financial Times о том, что Россия будет запускать каждую ночь по 1 000 Shahed-136, поясняя эту проблематику не только отсутствием производства такого количества Shahed-136 в сутки, но и банально количеством ПП для осуществления таких планов.

В свою очередь, с вечера 31 марта, около 18:00 начались пуски дронов и по состоянию на 08:00 1 апреля РОВ применили 339 дронов, из которых около 200 были Shahed-136, а всего сбито было 298 целей. С 08:00 по 18:00 пуски продолжались в количестве 360 дронов, из которых было использовано около 250 Shahed-136 и ВС ВСУ сбили 345 целей.

Суммарно было применено за сутки противником 699 дронов, из которых сбито было 643 или 91% целей. Компонента Shahed-136 составляла 450 целей или около 65% от общего количества.

Двигаемся дальше.

С учетом известных, по крайней мере, на конец 2025 возможностей России производить Shahed-136 и дроны-приманки, в виде готовой продукции, а не заготовок, можно сделать следующие расчеты.

С 24 марта по 29 марта (когда враг применил 442 дрона, из которых было около 300 Shahed-136) РОВ имели возможность накопить 348 единиц продукции или, с учетом суточного производства, около 600.

После 29 марта к 1 апреля они подошли с накопительным потенциалом около 250 дронов, что за промежуток суточного производства 31 марта и 1 апреля дает показатель в 750 дронов.

Налет дронов с 18:00 вечера 1 апреля по 08:00 2 апреля составил у противника 172 дрона из которых 120 Shahed-136. Накопление составило 78 единиц средств террора, а с учетом суточного объема производства около 330 дронов.

Выводы?

Похоже, в команду планирования террористических ударов РОВ по тыловой Украине взяли не только специалистов, которые понимают в энергетике, логистике, системах жизнеобеспечения и прочих моментах, но и тех, кто может между собой связывать планирование точечных и массированных ударов с учетом производственных возможностей. Порою буквально впритык этих возможностей.

Мы сейчас говорим не о возросшем производстве у РОВ готовой продукции средств террора и не о некой новой тактике, а говорим скорее о новой форме планирования, более рациональной, выверенной и хладнокровной, но с учетом именно ограниченных возможностей в вопросах масштабирования, как производства, так и террора, вынужденной приспосабливаться.

Думаю, в ближайшее время такой подход планирования противником будет поставлен на системный уровень применения.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

