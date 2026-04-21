"Полуокружение" Сум — это миф: что на самом деле происходит на границе с Россией

"Окружение" Сум… в вот это все.

Поскольку по сети пронеслась информация о возможном "полуокружении" Сум, которая за собой потянула возникновение панических настроений с некоторыми весьма смелыми предположениями об окружении и оккупации областного центра, считаю необходимым расставить несколько точек над "ї".

Прежде всего меня немного тригернул термин "полуокружение". Я уже не в первый раз встречаю его и им постоянно пользуются, хотя как такового его не существует.

Не бывает полуокружения, недоокружения, почти окружения, вот-вот окружения и так далее. Окружение либо есть, либо его нет, оно либо тактическое, либо оперативное. Все остальное — игра слов.

Например, оперативное окружение — это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, вследствие чего не может получать снабжение либо обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу маневра.

На сегодняшний день в Сумской области нет ни одной зоны, которая соответствовала бы правильной интерпретации этому термину, и его применение нецелесообразно в том виде, в котором он гуляет сейчас по сети.

В целом обстановка в Сумской области, оно же Северослобожанское направление, и вправду сложная.

Ввиду провала стартовой фазы весенне-летнего наступления РОВ, командование оккупантов пытается отвлечь внимание на другие, совершенно неожиданные на первый взгляд участки фронта. И таким участком фронта является граница России с Украиной, к чему активно привлекается ресурс тактической группы (ТГр) "Курск".

С начала 2026 года российские войска достаточно активно предпринимают попытки закрепиться в приграничной зоне Харьковской и Сумской областей — на участках, ранее не рассматривавшихся как основные направления для удара. В целом, они не рассматриваются российским командованием и сейчас, но для создания панических настроений в самой Украине и отвлечения внимания российской аудитории от провального Запорожского и стагнирующего Славянско-Краматорского плацдармов, такой сценарий точечно, но реализуется.

Вдоль границы с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской областях имеется более сотни населенных пунктов, которые расположены либо прямо на границе, либо в критической близости от нее — сотни, а то и десятки метров. Повторюсь, таких сел больше сотни и разместить в каждом из них по гарнизону, отделение или взвод нереально в нынешних условиях.

РОВ в свою очередь проводят рейдовые действия своих малых тактических и диверсионных групп в эти села с целью демонстративного их захвата, а также взятия местных жителей в заложники.

Такие действия могут преподноситься как некий прорыв границы или открытие нового направления, но реальная их цель — рассредоточение внимания командования СОУ, оттягивание сил и средств, а также создание панических волн внутри Украины.

Эти действия не говорят о возможностях РОВ захватить всю Сумскую область или областной центр — Сумы. Но говорят о том, что противник будет и дальше отгрызать вдоль границы по куску, а мы можем реагировать на эту угрозу исключительно по факту и крайне редко на упреждение.

РОВ захватили в Сумской области с начала 2026 года около 100 км² вдоль границы, но сил и средств для более глубокого прорыва, глубиной более 10–20 или даже 30 км, у противника попросту нет. Они и дальше будут продолжать грызть нашу границу, но не прорываться на десятки километров вглубь области.

А теперь самое главное. Для того чтобы создать угрозу для Сум в виде охвата города с трех сторон, севера, востока и юга, противник должен взять под свой контроль участок площадью минимум 2 500 км². Минимум!

Для понимания, в 2025-м российские оккупанты захватили 2 200 км² в Донецкой области, сосредоточив там группировку, суммарно численностью превышающую 250 тыс л/с, из которых 170 тыс были сконцентрированы на Покровско-Мирноградском направлении.

ТГр "Курск" в настоящее время, по разным данным, составляет от 50 до 60 тыс л/с, из которых около 12 тыс — северокорейские военные.

Думаю, этой информации достаточно для того, чтобы отмести в сторону панические мысли, а сохраняя критическое мышление, трезво оценивать угрозы, которые имеют место быть в Сумской области.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

