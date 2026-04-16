Ползучее наступление в Сумской области: как создать буферную зону на территории РФ

Сумская область… "буферная" зона…

В настоящее время в информационном пространстве достаточно активно обсуждают расширение противником зоны контроля в Сумской области, которую, по совершенно мне непонятной причине, терминологически неправильно называют "буферной" зоной.

Для начала, небольшой ликбез по терминологии.

Буферная зона — это территория или пространство, которое служит разделителем между сторонами, объектами или системами, чтобы снизить риск конфликта, воздействия или взаимного влияния. Это территория между потенциально конфликтующими сторонами, демилитаризированная, чтобы снизить вероятность прямого столкновения, создать дистанцию между армиями, территория, где запрещено размещение войск.

Вопрос, то, что сейчас расширяется в Сумской области можно назвать "буферной" зоной? Нет. Это оккупация. Зона контроля.

А теперь, после того как над "ї" были расставлены точки, к сути происходящего.

Вполне ожидаемым было то, что ввиду провала стартовой фазы весенне-летнего наступления РОВ, командование оккупантов попытается отвлечь внимание на другие, совершенно неожиданные на первый взгляд участки фронта. И таким участком фронта является граница России с Украиной.

С начала 2026 года российские войска достаточно активно предпринимают попытки закрепиться в приграничной зоне Харьковской и Сумской областей — на участках, ранее не рассматривавшихся как основные направления для удара. В целом, они не рассматриваются российским командованием и сейчас, но для создания панических настроений в самой Украине и отвлечения внимания российской аудитории от провального Запорожского и стагнирующего Славянско-Краматорского плацдармов такой сценарий точечно, но реализуется.

Вдоль границы с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской областях имеется более сотни населенных пунктов, которые находятся либо прямо на границе, либо в критической близости от нее — сотни, а то и десятки метров. Повторюсь, таких сел больше сотни и разместить в каждом из них по гарнизону, отделение или взвод, нереально в нынешних условиях.

РОВ в свою очередь проводят рейдовые действия своих малых тактических и диверсионных групп в эти села с целью демонстративного их захвата, а также взятия местных жителей в заложники.

Такие действия могут преподноситься как некий прорыв границы или открытие нового направления, но реальная их цель — рассредоточение внимания командования СОУ, оттягивание сил и средств, а также создание панических волн внутри Украины.

Эти действия не говорят о возможностях РОВ захватить всю Сумскую область или областной центр — Сумы. Но говорит о том, что противник будет и дальше отгрызать вдоль границы по куску, а мы можем реагировать на эту угрозу исключительно по факту и практически никогда на упреждение.

С другой стороны, выход из ситуации таких угроз — весьма радикальный, но есть. Создать настоящую "буферную" зону на территории самой России, глубиной 10–15 км посредством контроля малого неба.

В Брянской, Курской и Белгородской областях взять под свой контроль малое небо глубиной до 15 км. Первоначально — вынести, уничтожить все АЗС в этой зоне. Усложнить логистику. В дальнейшем устроить ежедневную, системную охоту за любым военным транспортом и личным составом, масштабируя этот процесс аналогично, как по ЛБС. По факту — отодвинуть российские войска от границы с Украиной, без захода подразделений СОУ. Дистанционно.

Разумеется, эти задачи потребуют дополнительных ресурсов, как людских, так и технических, но без создания такой буферной зоны на территории России мы будем обречены на то, что в Черниговской, Сумской и Харьковской областях будут разрастаться приграничные зоны оккупации.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

