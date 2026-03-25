Тысяча дронов за сутки: что это было и почему каждую ночь такого не будет
В последнем массированном налете на украинскую территорию Россия применила почти тысячу дронов. Это рекорд, но это не значит, что подтверждается теория "тысячи дронов каждую ночь", утверждает военный обозреватель Александр Коваленко — по его мнению, такого не будет, а в данном случае сработал накопительный эффект.
С 18:00 23 марта по 18:00 24 марта РОВ осуществили по Украине самый массированный дроновый налет за все время полномасштабного вторжения.
Всего было использовано противником 948 Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 906, или около 95% от общего количества примененных противником дронов.
На этот час известно, что в комбинированном налете до 9:00 было использовано около 250 Shahed-136/БМ-35 "Италмас", какова доля дронов-камикадзе в налете с 9:00 по 18:00 пока не уточняется.
Напомню, что рекордный налет до сегодняшнего дня был зафиксирован 7 сентября 2025 года — 810 дронов.
Уверен, что вместо детального, аналитического разбора этого налета, без хайпа и истерики, мы в ближайшее время увидим в информационном пространстве проявление второго дыхания панических заявлений о "тысяче шахедов каждую ночь!"Важно
Вряд ли кто-то учтет факт накопления противником БК, отметит, что с 14 марта (предыдущего массированного налета) РОВ имели возможность накопить не менее 850 дронов комбинированного типа, вспомнит низкую интенсивность налетов первой половины марта, в некоторые дни с активностью ниже 100 дронов в сутки. Немаловажен и фактор провального старта весенне-летнего наступления у РОВ и попытка отвлечь внимание от одних из самых высоких потерь за несколько дней наступления при максимально низких показателях захваченных территорий. И не только…
Думаю, в итоговом обзоре ударов и налетов за месяц будет что обговорить.
Спасибо ВС ВСУ за титаническую и высокоэффективную работу, проделанную за эти сутки!
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.