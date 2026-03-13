Замена солдатам: Украине передали боевых гуманоидных роботов Phantom MK-1

В Украину передали гуманоидных роботов-солдат Phantom MK-1. Они должны пройти испытания для оценки их возможностей в боевых условиях. Технологию рассматривают как потенциальный инструмент для выполнения разведывательных задач и поддержки военных на передовой.

В компании отметили, что первые два робота Phantom MK-1 были доставлены в Украину в феврале, сообщили в компании Foundation в комментарии изданию Time. Они выглядят как человекоподобный солдат с искусственным интеллектом: корпус выполнен из черной стали, а лицо закрывает тонированный стеклянный визор. Во время демонстрации робот использует различные виды вооружения, в том числе револьвер, пистолет, дробовик и копию винтовки M-16.

"Мы считаем, что существует моральный императив — использовать этих роботов для войны, а не солдат", — говорит Майк Леблан.

Ветеран морской пехоты с 14-летним стажем, служивший в Ираке и Афганистане, он является соучредителем Foundation, компании, производящей Phantom. Он говорит, что цель состоит в том, чтобы робот мог владеть "любым оружием, которое может иметь человек".

Леблан утверждает, что человекоподобные солдаты являются естественным продолжением существующих автономных систем, таких как дроны. Роботы не страдают от усталости или страха и могут непрерывно действовать в экстремальных условиях, будучи иммунными к радиации, химическим веществам или биологическим агентам. Более того, Леблан считает, что гигантские армии человекоподобных роботов в конце концов сведут на нет тактическое преимущество каждой стороны в любом конфликте, подобно ядерным средствам сдерживания, экспоненциально уменьшая риски эскалации.

В феврале два Phantom были отправлены в Украину — сначала для поддержки разведки на передовой. В Украине спектр автономии расширился до новых границ. Для Леблана, который выполнил более 300 боевых вылетов за морскую пехоту, то, что он обнаружил, когда взял "Фантома" в Украину, было "действительно шокирующим", говорит он.

"Это полная война роботов, где робот является основным бойцом, а люди оказывают поддержку. Это полная противоположность тому, когда я был в Афганистане: люди были всем, а у нас были дополнительные инструменты", — отметил Майк Леблан.

Украина, которая сейчас запускает до 9000 дронов ежедневно, стала главной мировой испытательной площадкой для производителей оружия. Среди этих фирм — Foundation, которая хочет вывести "Фантомы" на передовую боевых действий, чтобы отточить технологию. Леблан говорит, что увиденное в Украине только укрепляет его веру в ценность гуманоидных солдат. На передовой войска очень уязвимы к атакам дронов.

Поэтому гуманоидные солдаты могут быть бесценными для пополнения запасов и разведывательной работы, особенно в местах, куда дроны не имеют доступа, например, в низких бункерах. Имея тепловой сигнал, подобный человеческому, роботы, такие как Phantom, также могут сбить с толку противника.

Напомним, что Украина открыла союзникам доступ к большому массиву данных о боевых действиях. Это необходимо для обучения моделей искусственного интеллекта, которые используются в беспилотных системах. Речь идет об информации, собранной во время полномасштабной войны. Она позволяет тренировать алгоритмы распознавания объектов и поведения на поле боя и ускорять развитие автономных дронов.

Ранее мы также информировали, что в США рассматривают возможность применения генеративного искусственного интеллекта при планировании военных операций. По данным источников, Пентагон может использовать такие системы для анализа информации и ранжирования потенциальных целей относительно того, какую из них атаковать.