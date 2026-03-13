Заміна солдатам: Україні передали бойових гуманоїдних роботів Phantom MK-1

До України передали гуманоїдних роботів-солдатів Phantom MK-1. Вони мають пройти випробування для оцінки їхніх можливостей у бойових умовах. Технологію розглядають як потенційний інструмент для виконання розвідувальних завдань і підтримки військових на передовій.

У компанії зазначили, що перші два роботи Phantom MK-1 були доставлені в Україну у лютому, повідомили у компанії Foundation в коментарі виданню Time. Вони мають вигляд людиноподібного солдата зі штучним інтелектом: корпус виконаний із чорної сталі, а обличчя закриває тонований скляний візор. Під час демонстрації робот використовує різні види озброєння, зокрема револьвер, пістолет, дробовик і копію гвинтівки M-16.

"Ми вважаємо, що існує моральний імператив – використовувати цих роботів для війни, а не солдатів", — каже Майк Леблан.

Ветеран морської піхоти з 14-річним стажем, який служив в Іраку та Афганістані, він є співзасновником Foundation, компанії, що виробляє Phantom. Він каже, що мета полягає в тому, щоб робот міг володіти «будь-якою зброєю, яку може мати людина».

Леблан стверджує, що людиноподібні солдати є природним продовженням існуючих автономних систем, таких як дрони. Роботи не страждають від втоми чи страху та можуть безперервно діяти в екстремальних умовах, будучи імунними до радіації, хімічних речовин чи біологічних агентів. Більше того, Леблан вважає, що гігантські армії людиноподібних роботів зрештою зведуть нанівець тактичну перевагу кожної сторони в будь-якому конфлікті, подібно до ядерних засобів стримування, експоненціально зменшуючи ризики ескалації.

У лютому два Phantom було відправлено до України — спочатку для підтримки розвідки на передовій. В Україні спектр автономії розширився до нових меж. Для Леблана, який виконав понад 300 бойових вильотів за морську піхоту, те, що він виявив, коли взяв "Фантома" в Україну, було "справді шокуючим", каже він.

"Це повна війна роботів, де робот є основним бійцем, а люди надають підтримку. Це повна протилежність тому, коли я був в Афганістані: люди були всім, а у нас були додаткові інструменти", — зазначив Майк Леблан.

Україна, яка зараз запускає до 9000 дронів щодня, стала головним світовим випробувальним майданчиком для виробників зброї. Серед цих фірм – Foundation, яка хоче вивести "Фантоми" на передову бойових дій, щоб відточити технологію. Леблан каже, що побачене в Україні лише зміцнює його віру в цінність гуманоїдних солдатів. На передовій війська дуже вразливі до атак дронів.

Тож гуманоїдні солдати можуть бути безцінними для поповнення запасів та розвідувальної роботи, особливо в місцях, куди дрони не мають доступу, наприклад, у низьких бункерах. Маючи тепловий сигнал, подібний до людського, роботи, такі як Phantom, також можуть збити з пантелику противника.

Нагадаємо, що Україна відкрила союзникам доступ до великого масиву даних про бойові дії. Це необхідно для навчання моделей штучного інтелекту, які використовуються в безпілотних системах. Йдеться про інформацію, зібрану під час повномасштабної війни. Вона дозволяє тренувати алгоритми розпізнавання об’єктів і поведінки на полі бою та прискорювати розвиток автономних дронів.

Раніше ми також інформували, що у США розглядають можливість застосування генеративного штучного інтелекту під час планування військових операцій. За даними джерел, Пентагон може використовувати такі системи для аналізу інформації та ранжування потенційних цілей щодо того, яку з них атакувати.