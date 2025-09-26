Провел "на нуле" несколько месяцев: кот эвакуировался с передовой на украинском НРК (видео)

Военнослужащие 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" вывезли с передовой кота по имени Прапор с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

Кот пришел на позиции украинских военных весной этого года. Бойцы приручили животное, а затем решили отправить его в более безопасное место на НРК. Об этом говорится в сюжете, опубликованном на YouTube-канале подразделения.

Бойцы НГУ эвакуировали кота на НРК

"Они люди с большим сердцем, им стало жаль, и теперь у нас такая необычная операция, "спасти рядового Прапора", — сказал военный с позывным "Жук".

Для проведения спасательной операции на позиции пришлось отправить специальную клетку. В ней Прапор успешно доехал до пункта назначения.

"Дальнейшая судьба, думаю, сложится у него прекрасно", — добавил "Жук".

Как отмечают в "Хартии", сейчас НРК выполняют самые разнообразные миссии — от доставки провизии и боеприпасов на позиции до эвакуации раненых, разминирования и даже огневой поддержки из автоматических турелей.

Напомним, украинская компания Vyriy Drone представила свой первый НРК "Джанкой" на гусеничном ходу.

Фокус также сообщал, что в Украине представили тяжелый НРК VATAG, который может применять боевой модуль.