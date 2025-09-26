Провів "на нулі" кілька місяців: кіт евакуювався з передової на українському НРК (відео)
Військовослужбовці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" вивезли з передової кота на ім'я Прапор за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).
Кіт прийшов на позиції українських військових весною цього року. Бійці приручили тварину, а згодом вирішили відправити його у безпечніше місце на НРК. Про це йдеться в сюжеті, опублікованому на YouTube-каналі підрозділу.
"Вони люди з великим серцем. Їм стало шкода, тож тепер у нас така незвична операція, "врятувати рядового Прапора", — сказав військовий з позивним "Жук".Важливо
Для проведення рятувальної операції на позиції довелося відправити спеціальну клітку. У ній Прапор успішно доїхав до пункту призначення.
"Подальша доля, думаю, складеться у нього чудово", — додав "Жук".
Як зазначають у "Хартії", наразі НРК виконують найрізноманітніші місії — від доставлення провізії та боєприпасів на позиції до евакуації поранених, розмінування та навіть вогневої підтримки з автоматичних турелей.
Нагадаємо, українська компанія Vyriy Drone представила свій перший НРК "Джанкой" на гусеничному ходу.
Фокус також повідомляв, що в Україні представили важкий НРК VATAG, який може застосовувати бойовий модуль.