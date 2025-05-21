"Время для раненого шло на часы": в НГУ рассказали детали спасения роботом бойца "Хартии"

На севере Харьковщины бригада "Хартия" Национальной гвардии Украины с помощью робота эвакуировала бойца из места, куда не могла добраться эвакуационная группа. Чтобы вывезти раненого, роботизированный комплекс преодолел 12 километров.

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Детали спасения раненого нацгвардейца в комментарии АрмияInform рассказал специалист по наземным роботизированным системам бригады "Хартия" Андрей с позывным "Математик".

По его словам, эта эвакуация раненого стала исключительной, поскольку она была осуществлена, как крайний вариант, потому что к бойцу трудно было добраться в тот момент эвакуационной группе, а время для раненого шло на часы.

Задачу по спасению украинского защитника выполнял модифицированный наземный роботизированный комплекс (НРК) "Таракан-3К" на псевдо "Капитан Гром", интегрированный с системой управления "ХМАРКА".

Планировали и готовили миссию бойцы 1-го батальона оперативного назначения и батальона сил поддержки бригады "Хартия". Помогали в ее реализации разработчики из Центра масштабирования технологических решений, которые непосредственно работали над модернизацией НРК и внедрении системы управления "ХМАРКА".

Операция требовала тщательного планирования. Во внимание принимались погодные условия, оперативная обстановка, разведданные маршрута и готовились запасные сценарии на случай непредвиденных ситуаций.

Расстояние до точки эвакуации составляло 14,5 км в одну сторону — всего 29 км по пересеченной местности.

Группа прикрытия во главе с командиром роты и заместителем командира батальона обеспечила прикрытие от вражеских дронов на обратном пути эвакуации, они первыми встретили собрата.

Во время транспортировки раненому бойцы навесть смогли передать сигарету.

"На сегодня использование наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых остается сложным и нестандартным решением. Этот вопрос все еще находится в фазе поиска оптимального подхода: путем адаптации имеющихся логистических платформ, тестирования в полевых условиях и постепенного совершенствования", — пишет АрмияInform.

Напомним, что 20 мая сообщалось, что на Харьковском направлении робот эвакуировал раненого бойца с поля боя и провез его 12 километров.

Также сообщалось, что бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ получили новый роботизированный комплекс TerMIT с установленным на нем пулеметом Canik калибра 12,7.