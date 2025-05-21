"Час для пораненого йшов на години": в НГУ розповіли деталі порятунку роботом бійця "Хартії"

На півночі Харківщини бригада "Хартія" Національної гвардії України за допомогою робота евакуювала бійця з місця, куди не могла дістатися евакуаційна група. Щоб вивезти пораненого, роботизований комплекс здолав 12 кілометрів.

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Деталі порятунку пораненого нацгвардійця в коментарі АрміяInform розповів фахівець із наземних роботизованих систем бригади "Хартія" Андрій з позивним "Математик".

За його словами, ця евакуація пораненого стала винятковою, оскільки її було здійснено, як крайній варіант, бо до бійця важко було дістатися у той момент евакуаційній групі, а час для пораненого йшов на години.

Завдання з порятунку українського захисника виконував модифікований наземний роботизований комплекс (НРК) "Тарган-3К" на псевдо "Капітан Гром", інтегрований із системою управління "ХМАРКА".

Планували та готували місію бійці 1-го батальйону оперативного призначення та батальйону сил підтримки бригади "Хартія". Допомагали в її реалізації розробники з Центру масштабування технологічних рішень, які безпосередньо працювали над модернізацією НРК та впровадженні системи управління "ХМАРКА".

Операція вимагала ретельного планування. До уваги бралися погодні умови, оперативна обстановка, розвіддані маршруту та готувалися запасні сценарії на випадок непередбачених ситуацій.

Відстань до точки евакуації становила 14,5 км в один бік — загалом 29 км пересіченою місцевістю.

Група прикриття на чолі з командиром роти та заступником командира батальйону забезпечила прикриття від ворожих дронів на зворотному шляху евакуації, вони першими зустріли побратима.

Під час транспортування пораненому бійці навість змогли передати сигарету.

"Станом на сьогодні використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених залишається складним та нестандартним рішенням. Це питання все ще перебуває у фазі пошуку оптимального підходу: шляхом адаптації наявних логістичних платформ, тестування в польових умовах та поступового вдосконалення", — пише АрміяInform.

Нагадаємо, що 20 травня повідомлялося, що на Харківському напрямку робот евакуював пораненого бійця з поля бою і провіз його 12 кілометрів.

Також повідомлялося, що бійці 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ отримали новий роботизований комплекс TerMIT зі встановленим на ньому кулеметом Canik калібру 12,7.