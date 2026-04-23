Дроны СБС уничтожили командный пункт ФСБ в центре Донецка: обезвредили 27 офицеров РФ (видео)

Утром 22 апреля дроны Сил беспилотных систем ударили по командному пункту Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Донецке, сообщил командир Роберт Бровди. На видео с места событий — попадание по штабу в многоэтажке. Какие результаты отработки СБС на штаб-квартире ФСБ РФ в оккупированном украинском городе?

По группе офицеров ФСБ отработали дроны FP-2, написал Бровди в Telegram-канале. Удар произошел в 8:01 22 апреля. В помещении находились офицеры командного пункта и ТПД Управления мобильных действий (УМД) ФСБ РФ. В итоге 12 россиян погибли, 15 получили ранения, говорится в сообщении.

На видео с кадрами поражения видим, что в помещение на средних этажах высотки влетают минимум два мидлстрайка FP-2, каждый из которых нес по 1060-100 кг взрывчатки. Первые секунды показывают полет через город, при этом не заметно работы средств ПВО: видео транслируется в высоком качестве, не видно и не слышно выстрелов. Далее дроны врезаются в указанную цель и взрываются.

Бровди уточнил, что УМБ ФСБ — это подразделение российских спецслужб, которые занимаются контрразведкой и проводят тайные операции на временно оккупированных территориях Украины. Среди прочего, они ищут проукраинских граждан, устраняют оппонентов режима и координируют работу боевиков. Еще одно направление работы — поиск агентов, проведение диверсий на территории остальной Украины. Командир СБС отметил, что операцию по ликвидации офицеров РФ провели совместно СБС (Центр глубинного поражения) и 1 корпус НГУ "Азов".

Атака дронов ВСУ — детали инцидента 22 апреля

Отметим, Фокус писал об атаке дронов ВСУ на Донецк, о которой стало известно утром 22 апреля. Местные жители опубликовали серию фото и видео, заявляя, что на оккупированный город налетел "рой БпЛА". На одной из записей показали горящие обломки беспилотника, который заметили неподалеку от высотного здания на улице Университетской.

Между тем за несколько дней до воздушной атаки, 16 апреля, 1 корпус НГУ "Азов" опубликовал кадры из центра Донецка: дрон добрался на расстояние 60 км от линии фронта и ему не помешали российские силы ПВО. Бойцы заявили, что взяли под огневой контроль логистические пути ВС РФ, которые проходят через Донецк и направляются на различные отрезки фронта на востоке и юге.

