Дрони СБС знищили командний пункт ФСБ в центрі Донецька: знешкодили 27 офіцерів РФ (відео)

Зранку 22 квітня дрони Сил безпілотних систем вдарили по командному пункт Федеральної служби безпеки Російської Федерації у Донецьку, повідомив командир Роберт Бровді. На відео з місця подій — влучання по штабу в багатоповерхівці. Які результати відпрацювання СБС на штаб-квартирі ФСБ РФ у окупованому українському місті?

По групі офіцерів ФСБ відпрацювали дрони FP-2, написав Бровді у Telegram-каналі. Удар відбувся о 8:01 22 квітня. У приміщенні перебували офіцери командного пункту та ТПД [тимчасовий пункт дислокації] Управління мобільних дій (УМД) ФСБ РФ. В підсумку 12 росіян загинуло, 15 отримали поранення, ідеться у дописі.

На відео з кадрами ураження бачимо, що у приміщення на середніх поверхах висотки влітають мінімум два мідлстрайки FP-2, кожен з яких ніс по 1060-100 кг вибухівки. Перші секунди показують політ через місто, при цьому не помітно роботи засобів ППО: відео транслюється у високій якості, не видно і не чути пострілів. Далі дрони врізаються у вказану ціль та вибухають.

Бровді уточнив, що УМБ ФСБ — це підрозділ російських спецслужб, які займаються контррозвідкою та проводять таємні операції на тимчасово окупованих територіях України. Серед іншого, вони шукають проукраїнських громадян, усувають опонентів режиму та координують роботу бойовиків. Ще один напрям роботи — пошук агентів, проведення диверсій на території решти України. Командир СБС наголосив, що операцію з ліквідації офіцерів РФ провели спільно СБС (Центр глибинного ураження) та 1 корпус НГУ "Азов".

Атака дронів ЗСУ — деталі інциденту 22 квітня

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів ЗСУ на Донецьк, про яку стало відомо зранку 22 квітня. Місцеві жителі опублікували серію фото та відео, заявляючи, що на окуповане місто налетів "рій БпЛА". На одному з записів показали палаючі уламки безпілотника, який помітили неподалік від висотної будівлі на вулиці Університетській.

Тим часом за кілька днів до повітряної атаки, 16 квітня, 1 корпус НГУ "Азов" опублікував кадри з центру Донецька: дрон дістався на відстань 60 км від лінії фронту і йому не завадили російські сили ППО. Бійці заявили, що взяли під вогневий контроль логістичні шляхи ЗС РФ, які проходять через Донецьк та прямують на різні відтинки фронту на сході та півдні.

