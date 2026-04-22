Центр Донецька атакували дрони: летів "рій" БпЛА, є влучання (відео)

Жителі окупованого Донецька поскаржились на наліт дронів на центр міста, ідеться у серії дописів у соцмережах. Населений пункт, розташований за 60 км від лінії фронту, міг опинитись під ударом рою безпілотників. Що сталось у Донецьку, над яким днями ширяв розвідувальний дрон Сил оборон України, а ударні БпЛА полювали за логістикою?

Після інформацію про шум моторів та фото пролітаючого дрона з'явились фото з хмарами диму та димними стовпами посеред Донецька, ідеться у дописах місцевого пабліка "Типичный Донецк". На відео зафіксували проліт безпілотника невказаного типу з H-подібним хвостовим оперенням-стабілізатором.

Перші повідомлення про появу дронів у Донецьку з'явились у мережі о 8 год 22 грудня. У пабліку написали, що іде мова про "рій над центром" і про перший вибух. Наступні дописи — про ще два "роя" та про ще мінімум один вибух. При цьому на фото та на аудіозаписі, зроблених на місці подій, не видно і не чути рою, а натомість є лише один БпЛА та гул одного мотора. На інших зображеннях — прозора хмара диму над Донецьком. Крім того, водій зафіксував точку падіння дрона між будівлями в адміністративному центрі Донецька. Бачимо, що навколо лежать уламки будматеріалів, є спалахи вогню і дим.

У Telegram-каналі Exilenova+ о 8:30 написали, що у Донецьку пролунала серія вибухів. Геолокація кадрів одного з прильотів показує, що інцидент міг статись у на вулиці Університетській — орієнтовні координати 48.01351, 37.79793. Вказана точка — справді у центральній частині Донецька: за 1 км на північний схід — "Донбас арена", а за 70 км — лінія фронту у районі Добропілля.

Атака дронів ЗСУ — відстань від ценра Донецька до фронту, 22 квітня Фото: DeepState

Атака дронів ЗСУ — деталі

Представники українських Сил оборони поки не інформували про наліт на Донецьк. Про інцидент також не згадують у ранковому звіті Міноборони РФ, яке написало про наліт 155 БпЛА на російські області та окупований Крим, але відсутні дані про удари по інших окупованих територіях України.

Зазначимо, 16 квітня у мережі з'явились кадри від 1 корпусу НГУ "Азов", які проникли в центр Донецька: показали проліт дрона над центральними вулицями. Крім того, у кадр потрапили влучання по вантажівках ЗС РФ на навколишніх дорогах — поруч з кільцевою дорогою, Горлівкою, Зугресом, Андріївкою, Старобешевим, Докучаєвськом. Українські військові написали, що взяли під вогневий контроль логістику ЗС РФ навколо Донецька — ішлося про дороги, які вели на південний та східний відтинки. До всього, привернула увагу якість відео розвідувального БпЛА, який дістався в окуповане місто, показав "Донбас Арену" та моменти влучання у військову техніку РФ.

Нагадуємо, в ніч на 22 квітня було гучно у Сизрані: дрони атакували місцевий нафтопереробний завод, а російські засоби ППО влучили у під'їзд власного будинку.