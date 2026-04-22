Центр Донецка атаковали дроны: летел "рой" БпЛА, есть попадания (видео)

Жители оккупированного Донецка пожаловались на налет дронов на центр города, говорится в серии сообщений в соцсетях. Населенный пункт, расположенный в 60 км от линии фронта, мог оказаться под ударом роя беспилотников. Что произошло в Донецке, над которым на днях парил разведывательный дрон Сил обороны Украины, а ударные БпЛА охотились за логистикой?

После информации о шуме моторов и фото пролетающего дрона появились фото с облаками дыма и дымными столбами посреди Донецка, говорится в сообщениях местного паблика "Типичный Донецк". На видео зафиксировали пролет беспилотника неуказанного типа с H-образным хвостовым оперением-стабилизатором.

Первые сообщения о появлении дронов в Донецке появились в сети в 8 часов 22 декабря. В паблике написали, что речь идет о "рое над центром" и о первом взрыве. Следующие сообщения — о еще двух "роях" и о еще минимум одном взрыве. При этом на фото и на аудиозаписи, сделанных на месте событий, не видно и не слышно роя, а вместо этого есть только один БпЛА и гул одного мотора. На других изображениях — прозрачное облако дыма над Донецком. Кроме того, водитель зафиксировал точку падения дрона между зданиями в административном центре Донецка. Видно, что вокруг лежат обломки стройматериалов, есть вспышки огня и дым.

В Telegram-канале Exilenova+ в 8:30 написали, что в Донецке прогремела серия взрывов. Геолокация кадров одного из прилетов показывает, что инцидент мог произойти на улице Университетской — ориентировочные координаты 48.01351, 37.79793. Указанная точка — действительно в центральной части Донецка: в 1 км к северо-востоку — "Донбасс арена", а в 70 км — линия фронта в районе Доброполья.

Атака дронов ВСУ — расстояние от ценра Донецка до фронта, 22 апреля Фото: DeepState

Атака дронов ВСУ — детали

Представители украинских Сил обороны пока не информировали о налете на Донецк. Об инциденте также не упоминают в утреннем отчете Минобороны РФ, которое написало о налете 155 БпЛА на российские области и оккупированный Крым, но отсутствуют данные об ударах по другим оккупированным территориям Украины.

Отметим, 16 апреля в сети появились кадры от 1 корпуса НГУ "Азов", которые проникли в центр Донецка: показали пролет дрона над центральными улицами. Кроме того, в кадр попали попадания по грузовикам ВС РФ на окружающих дорогах — рядом с кольцевой дорогой, Горловкой, Зугрэсом, Андреевкой, Старобешево, Докучаевском. Украинские военные написали, что взяли под огневой контроль логистику ВС РФ вокруг Донецка — речь шла о дорогах, которые вели на южный и восточный отрезки. Ко всему, привлекло внимание качество видео разведывательного БпЛА, который добрался в оккупированный город, показал "Донбасс Арену" и моменты попадания в военную технику РФ.

Напоминаем, в ночь на 22 апреля было громко в Сызрани: дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, а российские средства ПВО попали в подъезд собственного дома.