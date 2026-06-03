Від "Донбас-Арени" до "Ізварине": дрони вже дістали на 200 км вглиб окупованих територій (відео)

Дрони Третього армійського корпусу проникли вглиб тимчасово окупованих територій та вільно ширяють над "Донбас-Ареною" в Донецьку, показало відео з місця подій. У кадр потрапила траса на Луганськ, на якій вибивали військові вантажівки. Крім того, безпілотники дістали до контрольно-пропускного пункту "Ізварине" під Луганськом, до якого летіли 205 км. Що означають далекобійні ураження техніки ЗС РФ?

На трасах навколо Донецька та Луганська підривають вантажівки, військові фури, мікроавтобуси, бронетехніку ЗС РФ, яка не доїжджає до лінії фронту, ідеться у повідомленні 3 АК ЗСУ у Telegram-каналі. Камери ударних безпілотників показали влучання на трасі під Луганськом, по залізниці, по військових цілях у центрі Донецька та в районі "Донбас-Арени". Бійці пояснили, що розширили зону в тилу ЗС РФ та збільшили вогневий контроль над ворожою логістикою.

Відео з кадрами ударів по російській логістиці на ТОТ Донецької та Луганської областей з'явилось у мережі 31 травня. Запис починається з панорами "Донбас-Арени": якість кадрів настільки висока, що видно окремі фігурки людей та окремі машини на вулицях. Крім того, є ознаки роботи ШІ: позначається лінія горизонту та обводяться потенційні цілі. Безпілотники пролетіли між будинками й бачимо, що їм ніяк не завадили засоби ППО РФ, оскільки не було ні стрілянини, ні перешкод від засобів РЕБ. Після цього — серія ударів по військовій техніці. Бачимо, як дрони раз за разом влучали по вантажівках, а камери працювали до останньої миті, аж поки в кадр не потрапляв номерний знак авто. Бійці АК ЗСУ попередили, що удари по ЗС РФ продовжуватимуться і "відтепер на теренах Луганщини в окупантів немає більше безпечних місць".

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"Ми будемо просуватися далі на Схід, а росіяни — до своїх кордонів", — пояснив командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Дрони ЗСУ — ситуація під Донецьком та Луганськом

Населені пункти, згадані на відео Третього армійського корпусу ЗСУ, розташовані в тилу російських військ. Зокрема, Донецьк — за 60 км від лінії боїв, Луганськ — за 150 км, КПП "Ізварине" — за 200 км.

Дрони ЗСУ — ситуація під Донецьком та Луганськом, 3 червня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про удари дронів ЗСУ по логістиці та штабах ЗС РФ на ТОТ Донецької та Луганської областей. Одна з атак відбулась у квітні 2026 року, коли безпілотники дістали штаб-квартиру ФСБ РФ у висотці у центрі Донецька. Українське командування уточнило, що агенти ФСБ займались провокаціями та боролись з українськими партизанами.

Нагадуємо, бійці 3 армійського корпусу використали наземні дрони для евакуації цивільних з окупованих територій: зафільмували, як вдалось врятувати людей. Тим часом командувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про відтинок фронту, який тримає 3 АК, та відзначив, як змінились сили корпусу протягом року.