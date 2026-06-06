Все зафиксировано: Минобороны сообщило о рекордных потерях ВС РФ в мае (фото)

Украинское Минобороны сообщило, что совокупные потери ВС РФ за май 2026 года составили 31 530 человек личного состава. В это число входят уничтоженные и тяжело раненые российские оккупанты.

В ведомстве добавляют, что все потери оккупационной армии были верифицированы с помощью видеоподтверждений. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства.

"Все потери врага зафиксированы на видео в рамках программы Армия дронов.Бонус", — указано в заявлении.

Также среди успехов украинских военных, как сообщают в Минобороны, стали двойной рост количества поражений вражеских целей на расстоянии более 50 км от линии боевого соприкосновения и достижение рекордных показателей по уничтожению автомобильной и мототехники врага.

Заявление Минобороны об успехах Сил обороны за май 2026 года Фото: скриншот

Среди успехов представителей Сил обороны отмечается увеличение количества сбитых российских ударных дронов "Shahed" на 50% по сравнению с апрелем. Совокупное количество миссий по логистике и эвакуации с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК) превысило отметку в 14 тысяч.

Відео дня

"Истощаем врага в небе, в море и на земле, обескровливаем его экономику — для завершения войны в сильной позиции", — резюмируется в сообщении Минобороны Украины.

Ранее Фокус сообщал о том, как россияне ограничили автомобильное движение на ВОТ из-за украинских дронов. Запрет действует на определенных участках трассы Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь.

Впоследствии стало известно, что дроны снова поразили ряд объектов в Санкт-Петербурге. В сети сообщают о попадании в районе морского порта и по складу боеприпасов россиян.