ВСУ в мае 2026 года освободили больше территории, чем захватили российские войска, — ISW

Украинские силы обороны в мае 2026 года освободили и зачистили от российских подразделений больше территории, чем российская армия смогла захватить за тот же период. Об этом свидетельствуют оценки аналитиков Института изучения войны (ISW).

Вывод о замедлении продвижения российских войск и улучшении позиций ВСУ на отдельных участках фронта, делают разные источники, сообщили ISW.

ISW оценил, что российские войска захватили или проникли около 40 кв. км в мае 2026 года, но расчеты ISW, без учета зон проникновения России, показали, что российские войска потеряли контроль над примерно 280 кв. км. В апреле 2026 года российские войска захватили или проникли около 28 квадратных километров, но потеряли контроль над примерно 116 квадратными километрами.

Несмотря на использование других методов картографирования, чем в ISW, издание "Милитарный", ссылаясь на свои источники в украинских военных, также сообщило, что украинские войска восстановили контроль на площади около 250 кв. км в мае 2026 года, тогда как российские войска захватили лишь 130 кв. км за тот же период. Для сравнения — в апреле 2026 года украинские войска освободили или очистили около 80 кв. км, тогда как российские войска захватили от 150 до 160 кв. км.

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ISW отмечает, что также существуют участки, на которых российские войска, — иногда очень небольшие группы из нескольких солдат, — проникли и сохраняют ограниченное присутствие, но не контролируют их в доктринальном смысле военного дела.

"Текущая боевая ситуация, в которой украинские и российские позиции часто перемежаются, а "зона поражения" (зона повышенного риска ударов дронов) расширяется, затрудняя точные расчеты относительно российских и украинских достижений и потерь. Каждый источник, вероятно, использует различные методологии для расчета достижений, но все же приходит к подобным общим выводам относительно действий России и Украины на поле боя на этом этапе войны", — отметили в ISW.

Институт изучения войны также отметил, что украинские войска нанесли серию ударов по Санкт-Петербургу после закрытия Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЕФ) 6 июня, что в очередной раз продемонстрировало, что Россия не может надежно защитить свои крупные города от украинских ударов даже во время выдающихся международных событий.

Напомним, что по данным Министерства обороны Украины, в мае 2026 года российская армия понесла рекордные потери с начала полномасштабной войны. Украинские военные ликвидировали тысячи оккупантов, а также значительное количество бронетехники, артиллерии и автомобильной техники врага. В Минобороны отмечали, что высокие потери РФ стали следствием активных боевых действий и эффективной работы Сил обороны Украины.

Ранее мы также информировали, что темпы российского наступления начали замедляться из-за дефицита пехоты и значительных потерь личного состава. Военнослужащий Александр Карпюк (позывной "Серж Марко") отметил, что командование РФ все чаще вынуждено перебрасывать резервы для удержания текущих позиций. На отдельных участках фронта украинские военные перехватывали инициативу и проводили успешные контратаки.