РФ може почати вторгнення у Чернігівській області, — Демченко (відео)

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що Росія справді може готувати вторгнення у Чернігівську область України.

Про загрозу наступу ЗС РФ на Чернігів говорять дані розвідки, отримані Генштабом ЗСУ, сказав речник ДПСУ в ефірі телемарафону. Російське командування може почати вторгнення або імітувати загрозу вторгнення, додав він.

Наступ РФ — Демченко про загрозу для Чернігівської області див. з 6:54

Представник прикордонної служби відповів на питання щодо того, як відрізнити демонстративні операції від підготовки реального наступу.

"Генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про те, що в планах ворога використати цю ділянку українського кордону у Чернігівської області для того, щоб спробувати здійснити вторгнення. Або ж, якщо навіть не маючи достатніх сил, то робити такі демонстративні дії, аби Україна перекидала на цей напрям додаткові сили не використовуючи їх на більш важливих", — сказав Демченко.

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Водночас речник ДПСУ наголосив, що станом на сьогодні на цьому напрямку все ж не фіксують зростання активності диверсантів і немає піхотних груп, які намагалися б перетнути кордон.

Інші питання до Демченка стосувались, серед іншого, ситуації на кордоні з Білоруссю. Зі слів речника ДПСУ, на РФ не зібрала на північних кордонах України ударне угрупування, але Кремль у далі тисне на диктатора Лукашенка, щоб він допустив новий наступ.

Новий наступ РФ — загроза для Чернігівської області

Українське командування регулярно інформує про ситуацію на фронті, але у звітах не згадуються про якісь загрози для Чернігівської області. Аналітична карта проєкту DeepState показує напрямки прориву кордону, який відбувся у лютому 2022 року. Бачимо, що росіяни йшли п'ятьма трасами у бік Києва та Чернігова: три прориви на межі Чернігівської області та Білорусі, й два — на межі з Брянською областю РФ. Загальна довжина кордону на цьому напрямку — близько 400 км.

Новий наступ РФ — карта проривів у Чернігівській області у 2022 році Фото: DeepState

Влітку вже була інформація про загрозу наступу РФ на Чернігівську область. Наприклад, 22 липня з'явилось інтерв'ю генерала Сергія Кривоноса, у якому він говорив про наступ росіян на Чернігів. Зі слів Кривоноса, Кремль оголосить мобілізацію, набере 370 тис. солдатів і спробує атакувати північно-східну область України.

Тим часом у червні про загрозу для Чернігова також говорив тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Сирський сказав, що Кремль наказав генералам скласти план нового вторгнення в Україну, і серед цих планів найімовірнішим є наступ у Чернігівській області. Генерал запевнив, що Сили оборони готуються до активізації російської армії на північному сході.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про можливість нової хвилі мобілізації у РФ та отримав думки воєнних аналітиків щодо появи нового фронту у Чернігівській області.