Планирование угроз от России: почему "бандероли" и новые "шахеды" оказываются сюрпризом

Планирование угроз…

Очень важно в ходе полномасштабного вторжения в страну — планировать, что враг может противопоставить обороне через полгода, год, два года. Это позволяет в среднесрочной и долгосрочной перспективе сформировать концепцию развития средств противодействия будущим вызовам.

К сожалению, в Украине напрочь отсутствует планирование среднесрочных и долгосрочных угроз. Есть реакция по факту – угроза возникла, и решаем проблему, а также на зачаточном уровне планирование короткосрочных угроз.

Яркие примеры — это то, что прилетевшие по Украине в январе 2024 года первые Shahed-238 по состоянию на сентябрь 2026 довольно успешно терроризируют Киев, до того отработав тактику террора малыми группами 24/7 по Одессе, — так и не имеют эффективного средства противодействия. Два с половиной года — импотенция ставшая следствием… Следствием чего?

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Да, два с половиной года — это слишком малый срок для того, чтобы средство противодействия разработать, особенно с учетом того, что саму проблему реактивных дронов-камикадзе эти два с половиной года просто игнорировали и делали вид, что это ситуативные применения.

Эрзац-ракеты "Бандероль", впервые нанесшие удары по Одессе в январе 2025 года, до сих пор не имеют гарантированного средства перехвата и продолжают наносить удары с эффективность выше дозволенного такому средству. Помню, как в 2025 слышал фразы типа: "Да, что ты заморачиваешься, сегодня они есть, а завтра их нет, не масштабируют!" Мда…

Интересно, а чего нам ожидать в ближайшее время?

Я думаю, мы увидим новые модификации "Дань-М", которые получили индекс "Дань-Т". Ничего нового в них нет, ведь о них я писал еще в мае 2025 года, отличие лишь модернизация и масштабирование производства.

А вы как думаете? Представьте себя человеком, на которого возложены функции планирования угроз от противника, какие из них наиболее вероятны и как с ними бороться? Поднимаем эту дискуссию, ваши варианты угроз и инструментарии их противодействию.

В прошлом я неоднократно сокрушался об отсутствии в Украине понятия "Red Team", в вопросах планирования боевых действий, но судя по предсказуемости событий последних… не дней или недель, месяцев, проблема у нас куда более глобальная. Причем без позитивных изменений годами.

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