Планування загроз з боку Росії: чому "бандеролі" та нові "шахеди" стають несподіванкою

Планування загроз…

Під час повномасштабного вторгнення в країну дуже важливо планувати, що ворог може протиставити обороні через пів року, рік, два роки. Це дає змогу в середньостроковій та довгостроковій перспективі сформувати концепцію розвитку засобів протидії майбутнім викликам.

На жаль, в Україні повністю відсутнє планування середньострокових і довгострокових загроз. Є лише реагування на факти — загроза виникла, і ми вирішуємо проблему, а також планування короткострокових загроз, яке перебуває на початковому рівні.

Яскраві приклади — це те, що перші Shahed-238, які прибули до України в січні 2024 року, станом на вересень 2026 року досить успішно тероризують Київ, попередньо відпрацювавши тактику терору малими групами 24/7 в Одесі, — так і не мають ефективних засобів протидії. Два з половиною роки — імпотенція, що стала наслідком… Наслідком чого?

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Так, два з половиною роки — це занадто короткий термін для того, щоб розробити засіб протидії, особливо з огляду на те, що саму проблему реактивних дронів-камікадзе протягом цих двох з половиною років просто ігнорували й робили вигляд, ніби це ситуативні випадки застосування.

Ерзац-ракети "Бандероль", які вперше завдали ударів по Одесі в січні 2025 року, досі не мають гарантованого засобу перехоплення і продовжують завдавати ударів з ефективністю, що перевищує допустиму для такого засобу. Пам’ятаю, як у 2025 році чув фрази на кшталт: "Та що ти переймаєшся, сьогодні вони є, а завтра їх немає, їх не масштабують!" Мда…

Цікаво, а чого нам очікувати найближчим часом?

Гадаю, ми побачимо нові модифікації "Дань-М", які отримали індекс "Дань-Т". У них немає нічого нового, адже я писав про них ще в травні 2025 року; відмінність полягає лише в модернізації та розширенні виробництва.

А що ви про це думаєте? Уявіть себе людиною, на яку покладено обов’язки з планування заходів щодо протидії загрозам з боку супротивника: які з них є найімовірнішими і як з ними боротися? Починаємо цю дискусію: ваші варіанти загроз та інструменти протидії їм.

У минулому я неодноразово нарікав на відсутність в Україні поняття "Red Team" у питаннях планування бойових дій, але, судячи з передбачуваності подій останніх… не днів чи тижнів, а місяців, проблема у нас набагато глобальніша. Причому позитивних змін немає вже роками.

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