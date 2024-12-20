Вигадана реальність Келлога і Трампа. Чому укласти мир за 24 години неможливо

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ТРАМП МОЖЕ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ ДУЖЕ ШВИДКО?

Регулярно звертаю увагу на непрофесіоналізм наших урядовців. Для цього повно підстав, ми всі це бачимо.

Але ж я послухав Джозефа Кіта Келлога, спецпредставника президента Трампа по Європі… На хвилиночку: колишній багатозірковий генерал, начштаба Ради Нацбезпеки США, радник по нацбезпеці віцепрезидента США. І що він верзе…

У телеетері Келлог навів власну аналогію. У його неадекватній уяві Україна та Росія — це бійці, які зачинені у клітці для боїв без правил. Тобто ніякої невиправданої агресії, все справедливо: хоч і без правил, але самі зголосилися. Ці два бійці вкрай виснажені, вони тільки й чекають на дозвіл припинити бій. І ось тут з’являється добрий Трамп весь у білому і каже: "Все, хлопці, годі! Побавилися — і досить". І два закривавлених бійця, не ховаючи полегшення, розходяться по кутах.

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Звісно, за такого схибленого уявлення про російсько-українське протистояння не дивно, що пан Келлог впевнений, що Дональд Трамп здатен закінчити війну ще цього року — від нього ж потрібен тільки дозвіл на припинення бойових дій…

Келлога, та й Трампа теж, чекають неприємні відкриття. Уявляю їхнє здивування, коли вони дізнаються, що путінська недоімперія хоче воювати з Україною, з Європою, з усім світом скільки завгодно, допоки сама існує. І тільки припинення закупівлі енергоносіїв у перспективі позбавить Росію практичної можливості вести загарбницьку війну.

Тому новій адміністрації не шляхетний дозвіл на припинення війни доведеться давати, а важко домовлятися, насамперед із Китаєм та Індією, на яких умовах вони погодяться припинити фактичне фінансування бійні у центрі Європи. І дай бог, щоб на це вистачило всього наступного року.

Це, звісно, якщо новообрана влада США насправді хоче стати миротворцем, а не бла-бла-бла про втомлених гладіаторів у клітці.

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