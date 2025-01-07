Зеленский готов к переговорам, но есть нюансы: о чем свидетельствует интервью президента Фридману

Related video

УБЕЖДЕННОСТЬ В СОБСТВЕННОЙ ПРАВОТЕ И ГОТОВНОСТЬ КО ВТОРОМУ ПРЕЗИДЕНТСКОМУ СРОКУ

Прослушал интервью В. Зеленского американскому подкастеру Л. Фридману. Три часа — это слишком, но ведь я профессионал.

Кстати, Фридман очень понравился: умный, образованный, интеллигентный, при этом имеет собственную позицию (как и собственные стереотипы). Это не Т. Карлсон, который не пытается понять собеседника, а ищет подтверждение собственных убеждений.

Считаю интервью попыткой ОП донести до граждан США и окружения Д. Трампа инфу о готовности В. Зеленского к мирным переговорам, но в связке с предоставлением Украине реальных гарантий безопасности и проведением мирных переговоров с позиций силы. Которую должен проявить президент США — а кто же еще...

Видимо, необходимость разъяснения позиции Украины — это то, что А. Ермак привез из своего визита в Штаты. И Зеленский ну очень старался свою функцию выполнить.

То есть, намерение такого познавательного интервью считаю правильным и очень актуальным. А вот по исполнению — есть замечания. И это не то, наш президент использовал ненормативную лексику и открыто заявлял, что презирает не только Путина лично, но и российский народ, который молится на кремлевского фюрерка.

Важно

Путь к миру в Украине: чего добивается Зеленский из-за скандального интервью Фридману

Во-первых, интервью получилось уж слишком пространным и многословным. Даже мне, который внутри событий, было трудновато следить за траекторией мысли нашего президента, которая прыгала от каких-то эпизодов прошлого к перспективам будущего и снова возвращалась к личным переживаниям и оценкам.

Во-вторых, как для разъяснительного материала интервью является слишком эмоциональным. Не хватало четких рациональных аргументов, почему США и президент Трамп должны действовать таким образом, как это видит президент Зеленский. Реверансов перед Трампом, Маском и так далее было более чем достаточно, а вот чего-то похожего на четкий анализ сложившейся ситуации — мало.

В-третьих, не надо было выставлять Путина бешеной собакой, сумасшедшим, с которым невозможно договариваться. Потому что в США, к сожалению, так не считают. Там Путина считают диктатором, который действует в интересах собственной страны, действует абсолютно незаконным образом, но народ России его поддерживает. Со Сталиным же договаривались, вот сейчас с иранскими аятоллами будут договариваться. То есть, Путин для Украины и Путин для США — это разные фигуры, но интервью этого не учитывает.

Теперь о собственных психологических наблюдениях. В целом я увидел, что Владимир Зеленский абсолютно убежден в правильности всех своих действий, он со своими шестью менеджерами несет на себе весь груз войны и не заслуживает никакой критики. Критика, в лучшем случае — это от незнания реальных сверхтяжелых обстоятельств, в которых действует украинская власть, а в основном такая критика — это действия агрессора по развалу Украины.

И последнее: я убедился, что Зеленский однозначно собирается баллотироваться на второй срок. Помешать этому могут только такие условия мира, которые украинское общество воспримет как капитуляцию. Или если категорически против второго срока будет жена президента.

Так или иначе, но мирный процесс понемногу идет. Интервью В. Зеленского — этому подтверждение.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно