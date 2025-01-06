Зеленский объяснил, почему "искренне презирает" российский народ: Медведев ответил угрозами

Экс-президент РФ призвал к мести нынешнему главе Украины после его отказа и объяснений давать интервью Лексу Фридману на русском языке.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского в интервью Лексу Фридману, в котором он заявил, что презирает русский народ. Бывший президент РФ заявил, что украинский президент нарушил "правила стандартной политкорректности между воюющими странами". В запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" Медведев ответил угрозами, отметив, что "весь российский народ презирает" Зеленского. Его слова процитировали российские пропагандистские Telegram-каналы.

Что сказал Зеленский в интервью Фридману

Американский подкастер предлагал Зеленскому общаться на русском языке, однако глава государства отказал. В день записи интервью РФ атаковала Украину 73 дронами и запустила более сотни БПЛА.

"Бьют по людям, которым еще недавно рассказывали, что они на самом деле защищают русскоязычных. И поэтому я не уважаю ни руководителя или директора сегодняшней России, ни этот народ", — пояснил Зеленский.

Он добавил, что не хочет "давать пас" для того, чтобы Путин снова заявил, что Украина и Россия "один народ" и говорит "на одном языке". Президент отметил, что в начале вторжения обращался к россиянам на их языке, однако результата не было.

"Ноль. Они немые. Они не слышат, они не слышали, а кто-то боится, а кто-то еще что-то. Причины разные. Поскольку эти люди глухие и начали оккупацию, якобы с защиты русского языка, я искренне их презираю", — сказал президент.

Реакция Кремля

Эти слова вызвали возмущение заместителя председателя Совбеза РФ Медведева, который заявил, что Зеленский нарушил "правила стандартной политкорректности". Он ответил угрозами, отметив, что "весь российский народ презирает" Зеленского.

"И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности", — написал экс-президент РФ.

Реакция Медведева на интервью Зеленского Фридману Фото: Скриншот

Напомним, 5 января было опубликовано интервью Владимира Зеленскому известному подкастеру из США Лексу Фридману, в котором президента Украины среди прочего рассказал, при каких условиях возможно прекращение огня с Россией.

Фокус собрал ключевые заявления президента Зеленского, которые прозвучали во время трехчасового разговора.