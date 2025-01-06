Зеленський пояснив, чому "щиро зневажає" російський народ: Медведєв відповів погрозами

Експрезидент РФ закликав до помсти нинішньому очільнику України після його відмови і пояснень давати інтерв'ю Лексу Фрідману російською мовою.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв обурився заявами президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Лексу Фрідману, в якому він заявив, що зневажає російський народ. Колишній президент РФ заявив, що український президент порушив "правила стандартної політкоректності між країнами, що воюють". У забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" Медведєв відповів погрозами, зазначивши, що "весь російський народ зневажає" Зеленського. Його слова зацитували російські пропагандистські Telegram-канали.

Що сказав Зеленський в інтерв'ю Фрідману

Американський подкастер пропонував Зеленському спілкуватися російською мовою, однак глава держави відмовив. У день запису інтерв'ю РФ атакувала Україну 73 дронами та запустила більше сотні БпЛА.

"Б'ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних. І тому я не поважаю ні керівника чи директора сьогоднішньої Росії, ні цей народ", — пояснив Зеленський.

Він додав, що не хоче "давати пас" для того, щоб Путін знову заявив, що Україна та Росія "один народ" та говорить "однією мовою". Президент зазначив, що на початку вторгнення звертався до росіян їхньою мовою, однак результату не було.

"Нуль. Вони німі. Вони не чують, вони не чули, а хтось боїться, а хтось ще щось. Причини різні. Оскільки ці люди глухі і почали окупацію, нібито з захисту російської мови, я щиро їх зневажаю", — сказав президент.

Реакція Кремля

Ці слова викликали обурення заступника голови Радбезу РФ Медведєва, який заявив, що Зеленський порушив "правила стандартної політкоректності". Він відповів погрозами, зазначивши, що "весь російський народ зневажає" Зеленського.

"І для нашого народу особиста помста нинішньому нелегітимному ватажку бандерівської України тепер не повинна закінчитися після його усунення з посади", — написав експрезидент РФ.

Реакція Медведєва на інтерв'ю Зеленського Фрідману Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 січня було опубліковане інтерв'ю Володимира Зеленському відомому подкастеру із США Лексу Фрідману, у якому президента України серед іншого розповів, за яких умов можливе припинення вогню з Росією.

Фокус зібрав ключові заяви президента Зеленського, які пролунали під час тригодинної розмови.