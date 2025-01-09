Триватиме до Великодня: чому політики та ЗМІ активно говорять про швидке завершення війни

Активні обговорення ймовірного завершення війни стали головною темою перших днів 2025 року зі сторони політиків і ЗМІ. Водночас ситуація на полі бою свідчить, що РФ не збирається йти на перемовини найближчим часом.

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В перші дні 2025 року низка політиків та ЗМІ активніше почали коментувати ймовірне завершення російсько-української війни у 2025 році, навіть називаючи ймовірні дати підписання мирної угоди. Фокус зібрав заяви політиків і публікації медіа щодо того, коли може наступити відповідний час для переговорів між РФ і Україною.

Яким бачать завершення війни в Україні

Український президент Володимир Зеленський неодноразово казав, що 2025 рік має стати роком справедливого завершення війни та миру. Також про це глава держави розповів у нещодавньому інтерв'ю для американського журналіста Лекса Фрідмана.

"Україна хоче миру і США хоче миру. Ми маємо сідати з Трампом. Це 100%", — наголосив український президент, додавши, що Трамп чекає на цю зустріч "з нетерпінням", яка буде однією з перших після інавгурації обраного глави США.

Зеленський переконаний, що українське питання щодо завершення війни є "одним із найактуальніших для президента Трампа".

"Тому я дуже вірю його словам і сподіваюся, що ми зустрінемося. Ми потребуємо його бачення, бо він може зупинити Путіна, бо Путін боїться його. Це факт", — сказав глави держави.

Експерти переконані, що інтерв'ю Фрідману є тактичним ходом української влади, аби достукатися до оточення Трампа в питанні завершення війни. Також фахівці відзначають, що попри емоційність та багатослів'я в тригодинному інтерв'ю глави держави слід відзначити, що "мирний процес потроху іде".

Що кажуть західні політики

З початку 2025 року провідні західні політики почали коментувати ймовірний переговорний процес, а також можливий час, коли це може статися, виходячи з низки причин.

Водночас 6 січня президент Франції Емануель Макрон заявив, що Україні варто вести "реалістичні дискусії" щодо повернення окупованих територій. На думку глави французької держави, саме США повинні "допомогти переконати Росію сісти за стіл переговорів". Конкретних термінів, коли на думку Макрона може завершитися війна, він не говорив.

Після нещодавнього виступу Дональда Трампа, в ЗМІ активно обговорювався факт ймовірних переговорів начебто через пів року після інавгурації політика. Згодом спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог сказав, що рішення щодо завершення війни в Україні знайдуть у "найближчі терміни", і обраний глава США не прагне віддати щось Путіну або росіянам, а прагне "врятувати суверенітет України".

Згодом свою думку озвучив очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі. Посадовець зауважив, що терміни про можливість досягнення мирної угоди між Україною і Росією за один день, як про те заявляв Дональд Трамп змінилися

"Я думаю, що, судячи з того, що я бачив протягом останніх кількох днів, є ознаки невеликого відкату від цього відчуття, що якимось чином угода буде досягнута 21 січня, я думаю, що тепер це малоймовірно. І ми чуємо, що насправді терміни дещо зсунулися… у бік Великодня", — додав очільник британського зовнішньополітичного відомства.

Які прогнози дають ЗМІ

3 січня видання Bild написало, що наразі "є ознаки" того, що лідер РФ Володимир Путін сигналізує про завершення у 2025 році. ЗМІ переконане, що РФ очікують вибори у 2026 році, наявні проблеми з економікою та відсутністю значних результатів, тому до кінця цього року є можливий сценарій завершення бойових дій.

Наступного дня видання The Washington Post написало, що у питанні завершенні війни у 2025 поспіх може стати винагородою для лідера РФ і стане фундаментом для нових атак Росії проти України. За словами журналістів, Україна може програти війну в тому випадку, якщо Трамп нав'яже невигідну для Києва угоду під час мирних переговорів України й Росії. У такому разі країну буде розділено, авторитет США підірвано, а Путіна винагороджено.

Згодом видання Sky News повідомило, що мирна угода може з'явитися до 20 квітня. Аналітик Yorktown Institute Роберт Кларк переконаний, що американська сторона напевно запропонує воюючим сторонам якусь угоду, та все буде зводитися до того, до яких взаємних поступок готові Україна і РФ.

9 січня CNN написав, що переговори РФ і України планувалися в першій половині 2025 року без прив'язки до приходу Трампа в Білий Дім. Неназвані американські чиновники повідомили, що переговори мали відбутися незалежно від результатів виборів, а перед зустрічами США хотіли посилити військові можливості Києва

Як Кремль коментує ймовірне швидке завершення війни

Водночас РФ продовжує публічно заперечувати факти будь-яких перемовин і заявляє, що продовжує дотримуватися визначених позицій.

Ще 26 грудня 2024 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що перемир'я з Україною є "шляхом у нікуди". За словами головного російського дипломата, Росії потрібні надійні домовленості, а не "порожні розмови". Москва нібито не висуває попередніх умов щодо переговорів по Україні, а вимагає виконати наявні домовленості.

Цю ж думку Лавров повторив 30 грудня. В інтерв'ю для пропагандистського видання "РИА Новости" глава МЗС сказав, що передумов для завершення війни проти України "наразі немає".

Аналітики ISW переконані, що Лавров не прийняв дві пропозиції Трампа щодо завершення війни в Україні. На їхню думку, заяви очільника МЗС РФ є частиною заяв високопоставлених чиновників РФ про те, що Кремль "відмовляється розглядати будь-які компроміси".