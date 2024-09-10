Конец войны до Нового года: почему Бразилия и Индия бросились мирить Украину и Россию

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У российской войны против Украины, похоже, уже есть дедлайн, но нет границ...

В течение последних недель мир внезапно начал беспокоиться о мире в Украине. Но речь скорее о процессе, а не о результате: ключевые бенефициары завершения войны в нашей стране пока не договорились.

Самую активную "борьбу за мир" устроил Китай, втянув в нее большинство стран Глобального Юга. Лидер КНР Си Цзиньпин призвал к "созданию благоприятных условий для политического урегулирования войны в Украине".

Перед тем Китай озвучил свою — укороченную — версию мирного плана из 6 пунктов, которую сразу поддержала Бразилия, затем ЮАР и, фактически, Индия. Спецпосланник Нью-Дели в этот момент носится по странам БРИКС, где толчет воду в ступе, мол, миру нужен мир. Далее политическая "ступа" летит в Кремль, где озаботится проблемами мировой безопасности совместно с Путиным, обсудив сто раз обговоренный план.

Не только Глобальный Юг, но и западные демократии — "в миротворческом тренде". "Сейчас настал момент для обсуждения, как выйти из ситуации войны и прийти к миру в Украине", — сказал канцлер Шольц, добавив: "Россия должна участвовать в следующем Саммите мира".

Наверняка можно сказать одно: такая спешка возникла потому, что мир спешит завершить эту тяжелую для всех войну. Даже можно назвать желаемый дедлайн — до конца текущего года. Об этом говорили дипломаты, даже президент Зеленский после консультаций с Западом говорил: "...Мы можем завершить горячую фазу войны, мы можем попытаться это сделать до конца этого года... Мы хотим это сделать". Очевидно, эта дата сформулирована на непубличных встречах и теперь стала временным маркером.

Какой-то мирный план есть и у Шольца Фото: Flickr

Но разговоры о мире еще вовсе не свидетельствуют о намерении договариваться. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан посетил Китай, где говорил с лидером КНР Си Цзиньпином, в том числе и об Украине. Но точек соприкосновения они не нашли.

Ключевой вопрос — судьба границ и будущее Путина. Пекин заинтересован в сохранении нынешнего статуса-кво кремлевского диктатора. Поэтому Си продвигает очень общую формулу мира, основой которой является прекращение боевых действий (замораживание войны по линии фронта, как этого хочет РФ), а также выступает против контрнаступления ВСУ в Курской области. Китай формально поддерживает территориальную целостность Украины, но верить в искренность его слов очень трудно. США гарантированно поддерживают целостность нашего государства, а вот по другим вопросам у них разногласия с КНР.

О позиции Европы трудно что-то сказать. С одной стороны, ФРГ, например, поддерживает украинскую формулу прекращения войны. С другой стороны, западные медиа пишут, что канцлер ФРГ втихаря готовит соглашение, согласно которому РФ "миротворчески" сможет сохранить все захваченные территории.

Только есть проблема: этот устроенный в спешке "мирный марафон" очень похож на противостояние мокрого с холодным, где соревнования происходят в совершенно разных плоскостях и по разным законам физики. Китайцы стремятся поторговаться за сферы влияния и ресурсы, а Запад ищет новый формат безопасности на континенте. Следовательно, победитель в этом забеге может определиться случайным образом, и не обязательно — справедливо.

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