"Оккупация — это не мир": Столтенберг рассказал, как в НАТО хотят повлиять на Путина

По словам бывшего генсека НАТО, перед полномасштабным вторжением не было понимания, насколько срочной должна быть военная и финансовая помощь Украине. Тогда сдержанный подход считался лучшим из возможных решений.

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Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что нужно, чтобы Украина выстояла как независимая страна, и что может повлиять на решение российского президента Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью Spiegel.

До начала полномасштабного вторжения поставки военной помощи Украине считались красной линией. Поставляли оружие очень немногие союзные страны.

"Сейчас же, оглядываясь назад, уже понятно, что этого было недостаточно, — отметил Столтенберг. — Сегодня мы все должны это признать. Мы все считали, что, так называемый, сдержанный подход будет лучшим решением. Был недостаток понимания того, насколько срочной должна была быть военная помощь и деньги, чтобы выстроить мощную украинскую армию, которая бы предотвратила российское вторжение. Это было ошибкой".

Разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ

Сегодняшняя красная линия — атаки по целям в глубине российской территории западным оружием. По словам Столтенберга, есть разные соображения на это счет, важны консультации и дискуссии среди союзников.

"Важно помнить, что это жестокая война и откровенное нарушение международного права, попытка установить контроль над Украиной. Потому у Украины есть право на самозащиту, в т.ч. и удары по законным целям на российской территории. Не стоит обманываться и идти на поводу России и ее угроз. Помните, что Москва сначала говорила, что будет недопустимым, если западные страны начнут поставлять оружие. Но мы начали поставлять оружие. Мы не должны останавливать поддержку из-за российских угроз", — добавил он.

Путина не переубедить

Столтенберг, несмотря на призывы к укреплению НАТО, прежде также высказывался о необходимости диалога с Путиным. Но в интервью немецким журналистам отметил, что только Украина может решать, когда подходящий момент для какого-либо диалога или даже мирных переговоров.

Важно

Недостаток помощи Украине облегчил вторжение РФ: Столтенберг рассказал об ошибке Меркель

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но конец войны необязательно приведет к миру. Оккупация это не мир. Вызов состоит в том, чтобы завершить войну таким образом, чтобы Украина выжила как суверенная и независимая страна. Единственный способ добиться такой сделки — убедить Путина, что он не достигнет своей цели на поле боя. Для этого нужно усилить поддержку Украины. У меня нет иллюзий на этот счет. Я не считаю, что мы можем заставить Путина передумать. Но мы можем внести изменения в его расчеты путем поддержки Украины", — объяснил Столтенберг.

Напомним, что МИД Польши объявил об открытии в ближайшие недели базы НАТО, с которой, возможно, будут сбивать российские ракеты.

Также сообщалось, что Польша и страны Балтии пообещали общий военный ответ на возможную военную агрессию РФ.