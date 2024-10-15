"Окупація — це не мир": Столтенберг розповів, як у НАТО хочуть вплинути на Путіна

За словами колишнього генсека НАТО, перед повномасштабним вторгненням не було розуміння, наскільки терміновою має бути військова та фінансова допомога Україні. Тоді стриманий підхід вважався найкращим із можливих рішень.

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Колишній генсекретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про те, що потрібно, щоб Україна вистояла як незалежна країна, і що може вплинути на рішення російського президента Володимира Путіна. Про це він розповів в інтерв'ю Spiegel.

До початку повномасштабного вторгнення постачання військової допомоги Україні вважалися червоною лінією. Зброю давали далеко не всі союзні країни.

"Зараз же, озираючись назад, уже зрозуміло, що цього було недостатньо, — зазначив Столтенберг. — Сьогодні ми всі маємо це визнати. Ми всі вважали, що, так званий, стриманий підхід буде найкращим рішенням. Був брак розуміння того, наскільки терміновою мала бути військова допомога і гроші, щоб вибудувати потужну українську армію, яка б запобігла російському вторгненню. Це було помилкою".

Дозвіл на застосування далекобійної зброї

Сьогоднішня червона лінія — атаки по цілях у глибині російської території західною зброєю. За словами Столтенберга, є різні міркування щодо цього, важливі консультації та дискусії серед союзників.

"Важливо пам'ятати, що це жорстока війна і відверте порушення міжнародного права, спроба встановити контроль над Україною. Тому в України є право на самозахист, зокрема й удари по законних цілях на російській території. Не варто обманюватися і йти на поводу Росії та її погроз. Пам'ятайте, що Москва спочатку говорила, що буде неприпустимим, якщо західні країни почнуть постачати зброю. Але ми почали постачати зброю. Ми не повинні зупиняти підтримку через російські погрози", — додав він.

Путіна не переконати

Столтенберг, попри заклики до зміцнення НАТО, раніше також висловлювався про необхідність діалогу з Путіним. Але в інтерв'ю німецьким журналістам зазначив, що тільки Україна може вирішувати, коли слушна нагода для будь-якого діалогу чи навіть мирних переговорів.

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"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але кінець війни необов'язково призведе до миру. Окупація це не мир. Виклик полягає в тому, щоб завершити війну таким чином, щоб Україна вижила як суверенна і незалежна країна. Єдиний спосіб домогтися такої угоди — переконати Путіна, що він не досягне своєї мети на полі бою. Для цього потрібно посилити підтримку України. У мене немає ілюзій щодо цього. Я не вважаю, що ми можемо змусити Путіна передумати. Але ми можемо внести зміни в його розрахунки шляхом підтримки України", — пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, що МЗС Польщі оголосило про відкриття найближчими тижнями бази НАТО, з якої, можливо, збиватимуть російські ракети.

Також повідомлялося, що Польща і країни Балтії пообіцяли спільну військову відповідь на можливу військову агресію РФ.