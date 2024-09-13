Удары по России — только начало. Какой план победы привезли в Украину Блинкен и Лэмми

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Блинкен и Лэмми привезли в Киев "дальнобойный компромисс": что надо знать о "прагматичном мирном плане"

Известно, что в пятницу, 13 сентября, в Вашингтоне премьер Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден должны выдать лицензию ВСУ на охоту в путинских территориальных угодьях западными дальнобойными ракетами. Здесь возникает логичный вопрос: для чего тогда двое уважаемых господ — госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми летели через полмира в Украину, когда все уже решено?! Чтобы обсудить значительно более важные вопросы.

Судя по намекам, Запад будет просить у Киева более прагматичного подхода к формулировке стратегии оборонительной войны.

С одной стороны, партнеры поддерживают долговременную цель — возвращение Украиной контроля над всей территорией в границах 1991 года.

С другой, для победы украинцев над Мордором — в нашем понимании слова — Запад должен был бы выписать военный чек на сотни миллиардов долларов, чего ни Вашингтон, ни Европа в реальности сделать не способны. Поэтому НАТО нужна промежуточная цель войны, которую Силы обороны собираются достичь военным путем. Это поможет западным чиновникам убедить своих избирателей в целесообразности помощи Украине, в том числе и оружием, сообщает The Wall Street Journal.

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Поскольку ожидания Киева не совпадают с финансовыми реалиями в кабинетах Брюсселя и Вашингтона, Блинкен на днях заявил, что собирается вместе с Лэмми в Украину, чтобы уточнить, "как именно украинцы видят свои потребности в этот момент... и что мы можем сделать для поддержки этих возможностей". А потом отчитаться Байдену и Стармеру. Кстати, не стоит думать, что здесь все решено и американские друзья Московии уже сдались и не обставят это согласие многочисленными ограничениями, об этом пишет Financial Times.

Если же смотреть глобально, то выдача ВСУ лицензии на атаки западным оружием на территории РФ — это прелюдия, лишь один из этапов помощи Украине, будут и другие. Зато Украина должна заземлить ожидания, то есть фактически пойти на территориальные компромиссы. Собственно, украинская делегация собирается в Вашингтон, где, очевидно, и будет докладывать "прагматический" "план победы", подсказанный Блинкеном.

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