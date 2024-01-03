Россия закрывает Черное море Как под предлогом военных учений враг блокирует судоходство

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Рашисты намерены активизировать деятельность на море с целью поражения судов следующих в\из украинских портов. Гибридным способом они пытаются блокировать имеющийся коридор, который функционирует благодаря ВСУ. Поскольку имеющимся корабельным составом рашисты действовать боятся из-за страха поражения украинскими ПКР "Нептун" или морскими ударными дронами, то предпочтение будет отдаваться действиям с воздуха.

Для того, чтобы придать своим действиям правовые основания, под предлогом проведения мероприятий по боевой подготовке флотских сил и авиации, направлено предупреждение о закрытии зоны морского пространства широкой полосой от Керченского пролива, огибая побережье оккупированного Крыма примерно до мыса Тарханкут, и от него — до устья Дуная.

Указанный район "закрыли" в новогоднюю ночь на период с 21:00 31 декабря 2023 г. по 21:00 31 марта 2024 г., то есть на 3 месяца. Замысел рашистов, вероятно, в следующем — провести "учения" по отработке воздушной постановки морских мин (Су-24М), и понятно, что рано или поздно какое-то судно нарвется на такую мину. Это повлияет негативным образом на функционирование коридора — взлетят вверх ставки фрахта, страховки и так далее. А могут на фоне НАТОвских страхов эскалации и ракетным ударом демонстративно попасть в какое-то судно, и потом издевательски заявлять, что мы же предупреждали, что район закрыт — учебные стрельбы и пуски.

Практика закрытия рашистами морских пространств под предлогом учений не нова. Они ее отработали на учениях Sea Breeze и Agile Spirit в Черном море еще в 2019 и 2020 г.г. и убедились, что никакой реакции со стороны НАТО нет, то почему бы не продолжать использовать международное морское право в своих интересах. Апофеозом было перекрытие почти 1/4 акватории Черного моря в июле 2019 года (см. схему Андрея Клименко ниже).

И реакции от НАТО тогда было — ноль. Как и в дальнейшем.

Ну, а события вроде 14 марта 2023 года, когда российский истребитель Су-27 уничтожил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем без применения штатного вооружения — и жалкая реакция на это антиэскалаторов с берегов Потомака, а особенно, последний инцидент 29 декабря 2023-го с залетом российской крылатой ракеты вглубь территории НАТО (Польши), каждый дюйм которой якобы защищен — и никчемная реакция Альянса на это, только добавляют Кремлю наглости действовать на полную.

Деятельность рашистов не вызывает удивления или вопросов, бездействие США и НАТО вызывает вопросы. И уже не только у украинцев, но и в странах, которые являются членами Альяса. Еще в 2020 году украинскими экспертами в рамках Морской экспертной плаформы предлагалось создать зону ограниченного доступа A2/AD (anti-access and area denial) в северо-западном секторе моря для защиты морского и воздушного пространства черноморского побережья Болгарии, Румынии и Украины, что гарантировало бы бесперебойность функционирования единого, неподконтрольного России пути для торгового судоходства. Но ниц...

Ничто не мешает действовать зеркально НАТО — перекрыть морской район в Балтийском море на выходе из Финского залива для проведения учений, или зону в Восточном Средиземноморье, чтобы блокировать доступ к базе Тартус в Сирии, или закрыть пространство между Шпицбергеном и мысом Нордкап (Норвегия). Возможности есть, нет железной воли, или она стала пластилиновой.

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