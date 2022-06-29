Припливли. Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Що буде з Балтійським флотом РФ

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Балтійське море де-факто стало внутрішнім морем НАТО, бо як не крути глобус, а нічого, крім НАТО, там більше немає. Просто якийсь географічний реквієм: Естонія, Латвія, Литва, Польща, Німеччина, Данія, Фінляндія та Швеція, що приєдналися до них.

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Виходить, що тепер за бажання героїчний Балтійський флот РФ легко може повторити долю його Чорноморського побратима, який після закриття турками Босфору замкнений у Чорному морі.

Зрозуміло, що данські протоки, якими можна потрапити до Північного моря, це не вузький Босфор, але хто сказав, що це велика проблема. Не кажучи вже про те, що після нападу на Україну Росію в березні вигнали з Ради держав Балтійського моря.

Тож де-факто Московія на балтійських берегах є, а де-юре — ж*па. Мало того, що штаб Балтійського флоту знаходиться в місті Калінінграді, яке, як ми пам'ятаємо, литовці відітнули від постачання санкційних товарів по суші, так тепер Шойгу з вовкулакою треба думати не про те, як пробити Сувальський коридор з виведенням Білорусі до Балтійського моря, а про те, що буде, якщо НАТО перекриє кисень ще й для вивезення через Балтику російської нафти та інших комерційних товарів.

Джерело.

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