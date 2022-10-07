"Найкращий": Лукашенко подарував Путіну трактор (відео)

Окрім трактора із сівалкою, російському президентові на честь ювілею піднесли також піраміду з динь. Такий подарунок зробив президент Таджикистану.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував своєму російському колезі Володимиру Путіну, який сьогодні, 7 жовтня, святкує своє 70-річчя трактор із сівалкою. Про це повідомив Телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко подарував Путіну сертифікат на трактор Belarus 1523.3. Свій вибір подарунка він пояснив журналістам на камеру.

"Трактор (подарував, — ред.). Такий, на якому я працюю, найкращий, ручного збирання", — сказав Лукашенко.

За словами президента РБ, трактор Belarus 1523.3 — найкращий зразок сільськогосподарської техніки, яку випускає його країна. Саме на такому тракторі колись працював сам Лукашенко.

Білоруський президент повідомив, що до цієї моделі підходить дуже багато насадок. Але він зупинив свій вибір саме на сівалці.

"Сіятимемо хліб, виростимо і Дуді, Моравецькому там (дамо, — ред.). Європі (дамо, — ред.), щоб не голодували там і не крали в Україні хліб, а везли його бідним країнам", — заявив Лукашенко.

Зазначимо, що трактор із сівалкою — не єдиний оригінальний подарунок, який Путіну подарували на ювілей.

Президент Таджикистану подарував російському президентові піраміду з динь.

Фокус раніше писав, як святкує свій 70-річний ювілей президент Росії Володимир Путін. Кремлівський пул пропагандистів стверджує, що главу Кремля з ювілеєм привітали північнокорейський керівник Кім Чен Ин, президент і віцепрезидент Нікарагуа Даніель Ортега та Росаріо Мурільо відповідно. Окрім цього, свої привітання Володимиру Путіну передали білоруський лідер Олександр Лукашенко та голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.

Зазначимо, що ми також розповідали своїм читачам із нагоди ювілею Володимира Путіна у своєму матеріалі розповів, як шанувальник Ільїна та Гумільова став диктатором.