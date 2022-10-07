Украинские хакеры поздравили Путина "с последним днем рождения"

В опубликованном на сайтах ОДКБ сообщении российскому диктатору пожелали "комфортного путешествия в Гаагу".

Related video

Волонтерское сообщество "IT-армия Украины" сегодня, 7 октября, сообщило о взломе сайтов созданной по инициативе России "Организации договора о коллективной безопасности" (ОДКБ). На главную страницу хакеры повесили баннер с "поздравлением", адресованным российскому президенту Владимиру Путину.

"Хотим поздравить Путина с его последним днем рождения и пожелать "комфортного" путешествия в Гаагу", — гласит надпись на баннере.

После взлома админы сайтов ОДКБ, членами которой помимо России являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, и Таджикистан, отключили их. Однако "поздравление" сохранилось в кэше.

Сегодня Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. Фокус с помощью нейросетей Stable Diffusion и Midjourney представил, как глава страны-агрессора празднует юбилей в бункере.

Ранее сообщалось о том, что "IT-армия" взломала сайт ЧВК "Вагнер". Хактивисты утверждают, что в их распоряжении оказались персональные данные наемников частной военной компании, которая вербует людей на войну против Украины.

23 сентября IT-армия атаковала российскую платежную систему "Мир", чтобы вызвать сбои в прохождении платежей и в работе терминалов.

За несколько дней до этого Ukrainian Cyber Alliance сообщил о том, что украинские хакеры взломали Федеральную службу исполнения наказаний. Им удалось скачать 500 писем россиян, которые отбывают наказание в российских тюрем. заключенных предупредили, что им лучше "сидеть, где сидите" и не пытаться добыть свободу, отправившись добровольцами на войну.