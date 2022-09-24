Украинские хакеры атаковали российскую платежную систему "Мир": что ждет жителей РФ

Любой желающий может принять участие в атаке, чтобы ускорить сбой и помешать россиянам расплачиваться картами.

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Хакеры атаковала российскую платежную систему "Мир", которая стала альтернативой Visa и Mastercard. Об этом сообщает "КоммерсантЪ", ссылаясь на источники в сфере кибербезопасности.

Украинская IT-армия (IT ARMY of Ukraine) объявили о начале кибератаки на "Мир" 23 сентября на своем канале в Telegram. Они призвали пользователей Интернета объединить усилия, чтобы вызвать сбой в работе платежной системы и лишить россиян возможности оплачивать покупки онлайн или через терминалы. Присоединиться к проведению DDoS-атак может любой желающий, инструкции предоставляет специальный бот.

"Сегодня продолжаем и добавляем eKassir. Они занимаются разработкой и обслуживанием полного цикла платежных сделок. Цель неизменна – перебои в прохождении платежей и в работе терминалов. Атаки сложные и ресурсоемкие поэтому призываем приобщаться. Проводи атаки самостоятельно с помощью рекомендуемого ПО или передай собственный VPS нашему боту", — написали хактивисты 24 сентября.

По информации "КоммерсантЪ", проукраинские хакеры и волонтеры генерируют трафик и нагружают систему "Мир" с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов. Сотрудник одной из компаний по кибербезопасности опасается, что им удастся добиться успеха и лишить россиян безналичных платежей, например, вызвать полный отказ эквайринга карт. "Риски более чем реальны", — подчеркнул он.

Российский эксперт в сфере платежных карт Дмитрий Вишняков отметил, что сбой в работе системы может обернуться большими проблемами для России, ведь приостановка процессов даже на пару часов вызовет волну недоверия к банкам. Председатель совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирнов добавил: помимо перегрузки системы DDoS-атаки также позволяют хакерам находить уязвимости в защите, которые позже могут использовать для взлома или кражи данных.

Речь идет о платежах с помощью карт не только в России, но и на территории некоторых "дружественных" ей стран: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Несколько других стран также рассматривали поддержку карт "Мир", в том числе туристические Египет, Таиландж и Куба.

Как писали ранее, банки Турции прекращают работу с российскими картами "Мир". Такое решение организации приняли в связи с опасениями США, что платежная система позволит России обойти санкции.

Накануне хакеры Anonymous обнародовали списки призывников, которых Россия может отправить в Украину. По их информации, на войну должны послать жителей Москвы и многих провинциальных регионов.