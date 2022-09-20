Вам здесь не рады: турецкие банки прекращают работу с российскими картами "Мир"

Сотрудничество было прекращено на фоне опасений США и ЕС, что Москва попробует обойти санкции с помощью турецкого банковского сектора.

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Новый виток войны России против Украины заставил западные страны вводить санкции против российской экономики. Теперь к ограничениям со стороны Евросоюза присоединилась Турция: крупнейшие банки страны Denizbank и Isbank отказались обслуживать карты российской платежной системы "Мир", сообщает издание Bloomberg.

Сотрудничество было прекращено на фоне опасений США и ЕС, что Москва попробует обойти санкции с помощью турецкого банковского сектора. На прошлой неделе управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США предупредило финансовые учреждения Турции о последствиях за заключения новых или расширения действующих соглашений с российским оператором "Мир".

Тем временем российское информагенство ТАСС пишет, что россияне уже не могут снимать наличные деньги в Турции. В частности, невозможно снять турецкие лиры банкоматах Isbank — система отказывает, ссылаясь на "превышение суточного лимита". А, банкоматы Denizbank сообщают об "ошибке подтверждения операции" и возвращают карту.

Напомним, ранее из-за санкций ЕС пограничники Финляндии отбирали у россиян наличные евро. В частности, житель Санкт-Петербурга Юрий рассказал журналистам, как ездил в Европу по делам на автомобиле, а домой возвращался через границу между Финляндией и РФ. По его словам, после паспортного контроля ему пришлось отдать пограничника 1390 евро — они, объясняя свое требование, сослались на введенные ограничения, согласно которым ввозить евро в РФ запрещено.

Ранее мы писали о том, что Турция в 2022 году начала покупать больше российской нефти. Сейчас в день импортируется около 200 тысяч баррелей, а в прошлом году было не более 98 тысяч.