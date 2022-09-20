Вам тут не раді: турецькі банки припиняють роботу з російськими картами "Мир"

Співпраця була припинена на тлі побоювань США та ЄС, що Москва спробує обійти санкції за допомогою турецького банківського сектору.

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Новий виток війни Росії проти України змусив західні країни запроваджувати санкції проти російської економіки. Тепер до обмежень з боку Євросоюзу приєдналася Туреччина: найбільші банки країни Denizbank та Isbank відмовилися обслуговувати карти російської платіжної системи "Мир", повідомляє видання Bloomberg.

Співпраця була припинена на тлі побоювань США та ЄС, що Москва спробує обійти санкції за допомогою турецького банківського сектору. Минулого тижня управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США попередило фінансові установи Туреччини про наслідки за укладання нових або розширення чинних угод з російським оператором "Мир".

Тим часом, російське інформагенство ТАСС пише, що росіяни вже не можуть знімати готівку в Туреччині. Зокрема, неможливо зняти турецькі ліри в банкоматах Isbank — система відмовляє, посилаючись на "перевищення добового ліміту". А, банкомати Denizbank повідомляють про "помилку підтвердження операції" та повертають карту.

Нагадаємо, раніше через санкції ЄС прикордонники Фінляндії відбирали у росіян готівку євро. Зокрема житель Санкт-Петербурга Юрій розповів журналістам, як їздив до Європи у справах на автомобілі, а додому повертався через кордон між Фінляндією та РФ. За його словами, після паспортного контролю йому довелося віддати прикордоннику 1390 євро — вони, пояснюючи свою вимогу, послалися на введені обмеження, за якими ввозити євро до РФ заборонено.

Раніше ми писали про те, що Туреччина у 2022 році почала купувати більше російської нафти. Нині за день імпортується близько 200 тисяч барелів, а торік було не більше ніж 98 тисяч.