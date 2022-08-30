Фінські прикордонники почали відбирати гроші в росіян під час виїзду з країни: що сталося

Росіяни скаржаться, що через санкції ЄС вони не можуть провезти у свою країну готівкову європейську валюту. Може йтися як про 400 євро, так і про більші суми.

Прикордонники Фінляндії почали вилучати готівку в євро у росіян, які повертаються з цієї європейської країни додому. Причиною стали санкції Євросоюзу, введені ще в березні після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про випадки вилучення грошей на кордоні пише петербурзьке видання "Фонтанка".

Журналісти навели приклад історії жителя Санкт-Петербурга Юрія, який минулого тижня їздив у справах у Європу, а в суботу повертався через кордон між Фінляндією та РФ на автомобілі. За його словами, після проходження паспортного контролю йому довелося залишити в прикордонників 1390 євро — вони, пояснюючи свою вимогу, послалися на введені обмеження, згідно з якими ввозити євро в РФ заборонено.

Натомість Юрію на кордоні запропонували два варіанти — передати євро прямо там, людині, яка прямує у Фінляндії, або залишити гроші на прикордонному пункті з можливістю забрати їх під час наступного в'їзду в країну. Чоловік вибрав другий варіант. Також йому показали витяг із норм ЄС, згідно з якими вивезення офіційної валюти ЄС у РФ заборонено — винятком є лише гроші для особистого користування. Точна сума, якою вимірюється, що вона призначена для особистого користування, не вказана, тому європейські прикордонники можуть трактувати цю норму на власний розсуд.

У профільних телеграм-чатах публікуються подібні історії, і може йтися про різні суми — від 400 до 9,4 тисяч євро. Проте в одному зі звітів ідеться про те, що люди, які заявляють на кордоні про суми до 300 євро, з проблемами під час проходження митного контролю не стикаються.

Фінська митниця в коментарі російським ЗМІ пізніше підтвердила існування практики вилучення коштів у євро через санкції: "(Росіяни) не можуть привезти із собою в Росію жодних банкнот євро".

Водночас у ЄС обговорюють нові санкції щодо РФ, у пакет яких може увійти обмеження на в'їзд для росіян. Обговорюють сценарій, за якого від обмежень звільнять росіян молодших за 25 років.

Раніше аналітики Київської школи економіки дійшли висновку, що через повномасштабну війну проти України та накладені санкції на Росію чекає десятиліття бід із різким економічним спадом і зубожінням населення.