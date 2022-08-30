Финские пограничники начали отбирать деньги у россиян при выезде из страны: что случилось

Россияне жалуются, что из-за санкций ЕС они не могут провезти в свою страну наличную европейскую валюту. Речь может идти как 400 евро, так и о более крупных суммах.

Пограничники Финляндии начали изымать наличные средства в евро у россиян, которые возвращаются из этой европейской страны домой. Причиной этому стали санкции Евросоюза, введенные еще в марте после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. О случаях изъятия денег на границе пишет петербургское издание "Фонтанка".

Журналисты привели в пример историю жителя Санкт-Петербурга Юрия, который на прошлой неделе ездил по делам в Европу, а в субботу возвращался через границу между Финляндией и РФ на автомобиле. По его словам, после прохождения паспортного контроля ему пришлось оставить у пограничников 1390 евро — они, объясняя свое требование, сослались на введенные ограничения, согласно которым ввозить евро в РФ запрещено.

При этом Юрию на границе предложили два варианта — передать евро прям там, человеку, направляющемуся в Финляндию, либо оставить деньги на пограничном пункте с возможностью забрать их при следующем въезде в страну. Мужчина выбрал второй вариант. Также ему показали выдержку из норм ЕС, согласно которым вывоз официальной валюты ЕС в РФ запрещен — исключением являются лишь деньги для личного пользования. Точная сумма, которой измеряется, что она предназначена для личного пользования не указана, поэтому европейские пограничники могут трактовать эту норму на свое усмотрение.

В профильных телеграм-чатах публикуются подобные истории, и речь в них может идти о разных сумах — от 400 до 9,4 тысяч евро. Однако в одном из отчетов говорится, что люди, заявляющие на границе о суммах до 300 евро, с проблемами при прохождении таможенного контроля не сталкиваются.

Финская таможня в комментарии российским СМИ позднее подтвердила существование практики изъятия средств в евро из-за санкций: "(Россияне) не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро".

Тем временем в ЕС обсуждают новые санкции в отношении РФ, в пакет которых может войти ограничение на въезд для россиян. Обсуждается сценарий, при котором от ограничений будут освобождены россияне младше 25 лет.

Ранее аналитики Киевской школы экономики пришли к выводу, что из-за полномасштабной войны против Украины и наложенных санкций Россию ожидает десятилетие бед с резким экономическим спадом и обнищанием населения.