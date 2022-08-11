На Росію чекає десятиліття бід: Путін приховує масштаби збитків від санкцій, — KSE Institute

За даними аналітиків, востаннє таке зубожіння громадян Росії спостерігалося після анексії Криму у 2015 році. Майже 4 млн жителів РФ втратили роботу, втрати доходів обчислюються десятками мільйонів доларів.

Через масштабне воєнне вторгнення РФ в Україну російська економіка зазнала істотних збитків, майже 4 млн жителів втратили роботу, втрати доходів обчислюються десятками мільйонів доларів, водночас влада скорочує витрати на охорону здоров'я, повідомляється у звіті аналітичної групи Київської школи економіки.

Російське керівництво намагається приховати масштаби катастрофи від власного населення та від решти світу. Банківські та фінансові звіти перебувають під грифом держтаємниці. Водночас офіційна Москва заявляє, що західні санкції не мали істотного впливу.

[ + – ] Російський резерв в іноземній валюті скорочується

Київські аналітики роблять висновок про те, що заходи, вжиті РФ у терміновому порядку, лише "замазали тріщини" та згладили вплив санкцій у короткостроковій перспективі. Надалі на Росію чекає десятиліття бід, перш ніж економіка країни зможе повернутися до довоєнного рівня.

[ + – ] Обсяги імпорту зрідженого американського газу до Європи вже перевищили обсяги постачання газу із РФ

Аналітики з KSE на основі даних МВФ, Світового банку, Міжнародного енергетичного агентства та російського Центробанку малюють похмурий образ Росії майбутнього.

Такий прогноз дається і у звіті Єльського університету за минулий місяць, у якому йдеться про те, що РФ програє економічну війну з країнами Заходу.

[ + – ] Російський імпорт різко впав

Західні санкції після вторгнення російських військ в Україну наприкінці лютого відправили економіку РФ у крутий пік, а наприкінці минулого місяця рейтингове агентство Moody's підтвердило дефолт Росії за зовнішнім боргом, що відбулося вперше за понад 100 років.

У звіті KSE, з посиланням на МВФ, зазначається, що з початку року роботу в Росії втратить 3,8 млн громадян, що підтверджують і деякими російськими даними.

[ + – ] У п'яти промисловостях російської економіки прогнозується скорочення робочих місць

У звіті київських аналітиків виділено 5 індустрій, у яких прогнозується скорочення робочих місць: транспортна та логістична, автомобільна, оптові продажі та електронна комерція, індустрія лісозаготівлі та продажу деревини.

Зазначається і падіння рівня зарплат росіян, востаннє таке зубожіння громадян РФ спостерігалося 2015 року після анексії Криму та запровадження попередніх західних санкцій.

Один із найнаочніших прикладів — "витік мозку" в IT-секторі російської економіки, де не вистачає близько 170 тис. фахівців.

Водночас санкції Заходу далися взнаки дуже незначно на видобутку нафти в Росії. Внаслідок зміни маршрутів експорту російської нафти з Європи до Індії, Китаю та Туреччини вдалося скоротити фінансові втрати Кремля.

Раніше Фокус повідомляв, що Естонія перестане пускати росіян, скасувавши шенгенські візи для РФ. Обмеження почнуть діяти вже за тиждень.