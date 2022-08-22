Заполнили пустоту: Турция увеличила более чем в 2 раза закупки нефти в России

Турки скупают сорта российской нефти Urals и Siberian Light. Сейчас в день импортируется более 200 тысяч баррелей, а в прошлом году было не более 98 тысяч.

Турция в этом году стала покупать в 2 раза больше нефти у России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon.

Торговля процветала еще с весны. Турки активно скупают сорта Urals и Siberian Light — более 200 тысяч баррелей в день в 2022 году. В 2021 году этот показатель был на уровне 98 тыс. баррелей за день.

"Турецким компаниям не запрещено вести дела с российскими партнерами. Они заполняют пустоту после ухода с рынка РФ европейских компаний из-за начала полномасштабной войны в Украине", — говорят эксперты.

Главные турецкие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Tupras и азербайджанский НПЗ SOCAR STAR значительно увеличили потребление российской нефти Urals и Siberian Light в этом году, сократив закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов.

Закупка нефти в РФ – Турция никого не ограничивает

В последние несколько лет НПЗ STAR увеличил закупки норвежской нефти Johan Sverdrup и иракской нефти, близких по качеству к Urals, поскольку российская нефть выросла в цене. Цены на нефть из РФ упали до исторического минимума по сравнению с маркой Brent, нефть из Северного моря и Ирака наоборот подорожала.

Refinitiv Eikon сообщает, что НПЗ STAR закупит примерно 90 тыс. баррелей российской нефти в январе-августе этого года. В эти же месяцы 2021 года компания приобрела 48 тыс. баррелей в сутки.

Турецкие НПЗ Tupras купят у России около 111 тыс. баррелей нефти в январе-августе 2022 года. За аналогичный период прошлого года они купили всего 45 тыс. баррелей.

Трейдер на средиземноморском рынке нефти в общении с Reuters констатировал очевидность выбора турецких партнеров. Их никто не ограничивал в закупке российской нефти. Турецкие НПЗ получают хорошую прибыль после переработки нефти Urals.

Фокус ранее писал, как Турция максимально использует российско-украинскую войну в собственных интересах. Эта страна дял Украины – мощный сосед с большими амбициями.

Отметим, что Япония в июле начала покупать нефть в России, хотя держалась до июня. Экспорт японских авто снизился на 21,5 %.