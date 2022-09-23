Хакеры Anonymous опубликовали списки призывников РФ, которых отправят в Украину

Согласно опубликованным данным, воевать с украинскими бойцами поедут россияне как из Москвы и Санкт-Петербурга, так и из отдаленных регионов РФ.

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Хакеры из группировки Anonymous заявили о том, что взломали сайт Минобороны РФ и разместили в интернете базу с именами, фамилиями и адресами мужчин, которые подлежат частичной мобилизации в первую очередь. Списки появились на странице хакерской группировки в Твиттере.

Речь идет о паспортных данных 305 тысяч 925 россиян, которых профильное министерство направит на войну в Украину в первую волну мобилизации.

Из каких регионов РФ будут призывать на войну с Украиной

Как видно из опубликованных списков, РФ планирует мобилизировать для войны с Вооруженными силами Украины мужчин из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Амурской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Кемеровской области и Кабардино Балкарской республики.

[ + – ] Поименный список тех россиян, которых Минобороны отправить воевать в Украину в первую волну мобилизации

Реакция России на списки призывников, которые "слили" Anonymous

В Минобороны РФ уже отреагировали на публикацию списков с личными данными россиян, которые по версии хакеров подлежат мобилизации. Свою версию пресс-служба профильного министерства опубликовала в официальном телеграм-канале.

В Министерстве обороны государства-агрессора настаивают на том, что опубликованные списки — фальсификация. Якобы хакеры "склеили" их из нескольких других списков, которые ранее были в открытом доступе в Интернете.

В профильном министерстве России также считают, что за публикацией списков стоит так называемый Центр информационно-психологических операций ВСУ. И именно хакеры ЦИПсО "слили" в Сеть список, созданный на основе баз данных "Яндекс. Еды", Delivery Club и СДЭК.

Ранее украинские хакеры из Ukrainian Cyber Alliance взломали тюремщиков России. Хакеры выложили архив с 500 оцифрованными письмами заключенных.

Фокус также писал о том, что на войну в Украину отправляют пьяных россиян, которые устраивают драки. Будущие солдаты начинают распивать спиртные напитки еще до получения повестки, часть из них не в состоянии сесть в транспорт и доехать до места сбора. Мобилизованные устраивают потасовки на улицах, в самолетах и автобусах.