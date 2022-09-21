Украинские хакеры из Ukrainian Cyber Alliance взломали тюремщиков России - ФСИН (документ)

Хакеры выложили архив с 500 оцифрованными письмами заключенных.

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Сооснователь Ukrainian Cyber Alliance, Андрей Баранович, сообщил в своем телеграм-канале о том, что украинским хакерам удалось взломать Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Андрей написал, что участники Ukrainian Cyber Alliance получили доступ к некоторым документам ФСИН. В своем посте Баранович назвал ФСИН "одним из самых главных ведомств России".

"Начнем с сервиса "ФСИН-Письмо". На каждом письме есть и отправитель (сидит) и получатель (пока не сидит), и как вы можете видеть по номерам, таких писем у нас много", — говорится в сообщении.

Баранович оставил ссылку на архив файлов, содержащий 500 писем, написанных заключенными своим родственникам. Письма рукописные, но оцифрованные. Чтобы проверить, действительно ли произошел взлом, каждый желающий может перейти по линку https://anonfiles.com/E3h5f699yf/fsin-pismo-sample_zip и скачать архив.

"Арестанты, знайте: притвориться не получится, есть списки и вас, и ваших родственников, отсидеться в окопе не получится, cидите уже, где сидите. Целее будете", — заключил Андрей Баранович.

Редакторы Фокуса скачали архив, распаковали его и убедились, что в папке действительно находятся оцифрованные копии писем.

[ + – ] Распакованный архив файлов, полученных в результате взлома сервиса "ФСИН-Письмо"

Многие из писем датированы 2022 годом. Ниже вы можете прочесть письмо, написанное заключенным Чернопятовым Александром 1970 года рождения.

[ + – ] Письмо заключенного своей дочери

В разархивированной папке действительно содержатся 500 файлов. Каждый файл — отдельное письмо.

Письмо Дениса Жидкова (1994 г.р.) своей сестре.

[ + – ] Письмо заключенного Дениса Жидкова

Ранее Фокус сообщал о том, что украинские хакеры-активисты смогли нарушить работу сайта, принадлежащего ЧВК "Вагнер". Некоторое время ресурс не работал. Также хактивисты сообщили, что им удалось организовать утечку информации. В своем телеграм-канале они написали, что располагают данными, содержащими конфиденциальную и/или персональную информацию о наемниках.