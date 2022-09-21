Українські хакери з Ukrainian Cyber Alliance зламали тюремників Росії — ФСВП

Хакери виклали архів із 500 оцифрованими листами ув'язнених.

Related video

Співзасновник Ukrainian Cyber Alliance Андрій Баранович повідомив у своєму телеграм-каналі про те, що українським хакерам вдалося зламати Федеральну службу виконання покарань (ФСВП) РФ.

Андрій написав, що учасники Ukrainian Cyber Alliance отримали доступ до деяких документів ФСВП. У своєму пості Баранович назвав ФСВП "одним із найголовніших відомств Росії".

"Почнемо з сервісу "ФСВП-Лист". На кожному листі є і відправник (сидить) і одержувач (поки не сидить), і як ви можете бачити за номерами, таких листів у нас багато", — йдеться у повідомленні.

Баранович залишив посилання на архів файлів, що містить 500 листів, адресованих ув'язненим, а також написані ув'язненими своїм родичам. Листи рукописні, але оцифровані. Щоб перевірити, чи справді стався злом, кожен охочий може перейти за лінком https://anonfiles.com/E3h5f699yf/fsin-pismo-sample_zip і завантажити архів.

"Арештанти, знайте: прикинутися не вийде, є списки і вас, і ваших родичів, відсидітися в окопі не вийде, сидіть уже, де сидите. Цілішими будете", — сказав Андрій Баранович.