"Все персональные данные у нас": украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер" (фото)

В сообществе украинских хакеров рассказали, что загрузили на сайт ЧВК фотографии мертвых российских военных.

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Украинская IT-армия взломала сайт частной военной компании "Вагнер", которая занимается вербовкой российских уголовников на войну в Украину. Об этом сообщество хактивистов рассказало на своей странице в Telegram.

Теперь все персональные данные наемников "Вагнера" есть у украинских хакеров.

"Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!" — говорится в заявлении.

Кроме того, в сообществе украинской IT-армии сообщили, что загрузили на сайт ЧВК "Вагнер" фотографии мертвых российских военных, а также оповещение, которое гласит:

"На связи IT-армия Украины. Все персональные данные у нас. Добро пожаловать в Украину, ждем вас".

На момент написания новости главная страница сайта ЧВК "Вагнер", вероятно, удалила послание от украинцев и вернула прежний дизайн.

[ + – ] Сайт ЧВК "Вагнер"

Что известно о ЧВК "Вагнер"?

ЧВК "Вагнер" является неофициальной военной организацией, которая не входит в регулярные ВС РФ и не имеет юридического статуса на ее территории. Наемники этой ЧВК воевали в Сирии, на Донбассе, в Африке и Ливии.

Что известно об украинской IT-армии?

Это сообщество украинских IT-специалистов, которое было созданное после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. Украинские хакеры сразу взломали десятки белорусских сайтов, в том числе правительственные порталы и пропагандистские медиа. 28 февраля специалисты через пять минут вывели из строя сайт Московской биржи.

По состоянию на 30 августа, украинские хактивисты и айтишники атаковали более 6000 веб-ресурсов РФ и Беларуси. Среди них: сайты госучреждений, университетов, банковских систем, ведомств, региональных СМИ, военторгов, CRM-систем и других.

Напомним, 15 сентября росСМИ писали, что куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже завербовал до десяти тысяч российских заключенных, а предпочтение отдается тем, кто осужден за тяжкие преступления. Кроме того, среди завербованных, есть даже маньяк-каннибал.

4 сентября СМИ писали, что хакеры выманили у ВС РФ данные военной базы под Мелитополем, используя ненастоящие аккаунты привлекательных девушек в социальных сетях. Российские оккупанты отправляли им свои фото, доказывая причастность к боевым действиям.